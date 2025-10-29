運動雲

>

中職年度最佳九人揭曉！5選手首獲殊榮　江坤宇5連霸寫紀錄

▲中職年度最佳九人揭曉！威能帝奪三冠王　吳念庭奪打擊王首入列、江坤宇完成五連霸 。（圖／中職提供）

▲中職年度最佳九人揭曉！江坤宇完成五連霸 。（圖／中職提供）

記者王真魚／綜合報導

2025中華職棒年度最佳九人暨最佳指定打擊獎項正式揭曉，不僅有四位好手完成連霸紀錄，更有五位選手首次獲得最佳九人殊榮，以整季穩定貢獻贏得肯定。

樂天桃猿的投捕搭檔攜手奪獎，王牌投手威能帝本季26場先發，總計170局的投球，送出168次三振，防禦率2.01、每局被上壘率0.91，繳出15勝2敗的亮眼成績，除勇奪勝投王與三振王兩大頭銜外，也拿下個人首座「最佳九人投手獎」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

與他合作無間的捕手張閔勛，今年迎來職棒生涯第10年，在打擊端全面進化，95場出賽、298打席、89支安打、4支全壘打與34分打點，多項數據創下個人生涯新高，首度榮獲「最佳九人捕手獎」。

首次獲獎的還有台鋼雄鷹吳念庭，中職生涯第二年打出佳績，88場出賽貢獻109支安打，打擊三圍0.328／0.400／0.407，不僅拿下打擊王獎項，也成功收下「最佳九人三壘手獎」。

外野手也有兩位年輕選手獲獎，中信兄弟宋晟睿全勤出賽，擊出106支安打、12支全壘打，數據皆創下生涯新高，奪得個人首座外野手獎。統一7-ELEVEN獅林佳緯年僅20歲，便以110場出賽、127支安打、6支全壘打的亮眼表現，站穩先發位置並贏得肯定，收下個人首座最佳九人獎項。

中信兄弟許基宏是今年唯一符合一壘票選資格的選手，本季343打數擊出100支安打，包括19支全壘打、77分打點，打擊三圍0.292／0.390／0.525，繼2020年後再度奪得「最佳九人一壘手獎」。

▲▼2025中職台灣大賽G5，江坤宇。（圖／記者李毓康攝）

▲江坤宇。（圖／記者李毓康攝）

同樣來自中信兄弟的江坤宇，以382打數、104支安打、44分打點及0.272打擊率，再次展現穩定火力，完成「最佳九人游擊手獎」五連霸，為史上首位。

味全龍李凱威出賽119場，敲出134支安打，連續五年達成單季百安紀錄，也拿下本季安打王與盜壘王兩項殊榮，穩定的打擊表現備受肯定，連續三年勇奪「最佳九人二壘手獎」。樂天桃猿陳晨威則以113場出賽、133支安打、0.307打擊率及27次盜壘，充分展現稱職的開路先鋒角色，完成最佳九人外野手二連霸，也是他生涯第三座最佳九人獎項。

指定打擊部分，台鋼雄鷹魔鷹來台發展第二年，今年持續給予球隊穩定的火力支援，本季出賽89場，繳出101支安打、25支全壘打、68分打點，連續兩年蟬聯全壘打王，同時完成「最佳指定打擊」二連霸。

「2025明台產險中華職棒頒獎典禮」將於11月5日晚間18點30分在高雄萬豪酒店隆重登場， 頒獎典禮球迷席已全面完售，聯盟感謝所有球迷的熱情支持，活動當日也將透過緯來電視網、緯來TWITCH頻道、CPBLTV、CPBL YouTube頻道全程直播，邀請全台球迷一同見證得獎選手的榮耀時刻。

▲▼ 。（圖／

分數計算方式：每位投票人於每個獎項可分別投下5分、3分、1分票，各代表第一、二、三名選票，也可選擇不投，或僅投其中一個分數類別，累積分數較高者勝出。
依據選票辦法第四條：統計全部票數之總得分後，依得分數之高低決定優勝，同額競選者其得分必須為總選舉人圈寫同一位選手之可能最高分數之1/2以上，才得成為該獎項之得獎人，否則即為從缺。如：總選舉人為20人時，同額競選者其得分必須為50分以上。最佳九人獎及金手套獎之外野手部份由得分前三位之選手獲獎。
依據選票辦法第五條：如有兩人以上同分時，以選票中得五分最多票為優勝；如仍有兩人以上同票時，以選票中得三分最多票者為優勝；如再有兩人以上為同票時，以選票中得一分最多票者為優勝；最後如仍有兩人以上為同票時，則並列優勝。
此次投票總參與人數：46人（含中職記錄組代表3人）。
投票資格：參與中職賽事採訪兩個球季以上之媒體記者。

關鍵字： 中職最佳九人頒獎典禮球星職棒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷翔平二刀流6局失4分吞敗　藍鳥世界大賽扳平2勝2敗

快訊／大谷翔平二刀流6局失4分吞敗　藍鳥世界大賽扳平2勝2敗

史普林格右側不適接受MRI檢查　藍鳥教頭擔憂狀況：真的糟透了

史普林格右側不適接受MRI檢查　藍鳥教頭擔憂狀況：真的糟透了

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

中職自由球員公告合計21位A級球員　黃子鵬、林立、蘇智傑受矚

中職自由球員公告合計21位A級球員　黃子鵬、林立、蘇智傑受矚

羅伯斯為失言道歉：是我的錯，我愛加拿大！

羅伯斯為失言道歉：是我的錯，我愛加拿大！

中職FA今開市！黃子鵬、林承飛等5人受矚　桃猿喊話全力留人

中職FA今開市！黃子鵬、林承飛等5人受矚　桃猿喊話全力留人

大谷翔平首打席露錯愕表情最終仍保送　跨場6保送寫世界大賽新猷

大谷翔平首打席露錯愕表情最終仍保送　跨場6保送寫世界大賽新猷

林安可有望宣告海外FA　日職球團「熱視線」

林安可有望宣告海外FA　日職球團「熱視線」

首局就敬遠大谷？「還沒決定」　藍鳥教頭幽默談「大谷條款」撤廢

首局就敬遠大谷？「還沒決定」　藍鳥教頭幽默談「大谷條款」撤廢

延長18局球員邊打邊啃水果撐死鬥！藍鳥教頭笑：點了Uber Eats

延長18局球員邊打邊啃水果撐死鬥！藍鳥教頭笑：點了Uber Eats

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

熱門新聞

快訊／大谷翔平二刀流6局失4分吞敗　藍鳥世界大賽扳平2勝2敗

史普林格右側不適接受MRI檢查　藍鳥教頭擔憂狀況：真的糟透了

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

中職自由球員公告合計21位A級球員　黃子鵬、林立、蘇智傑受矚

羅伯斯為失言道歉：是我的錯，我愛加拿大！

中職FA今開市！黃子鵬、林承飛等5人受矚　桃猿喊話全力留人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平二刀流吞敗　藍鳥系列賽扳平

2藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

3凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平失投挨轟懊悔

4中職自由球員公告合計21位A級球員

5羅伯斯為失言道歉：是我的錯

最新新聞

1慶祝樂天桃猿奪冠　桃園市政府11/2舉辦封王遊行

2黑豹旗／土城女將清晨4點北上拚戰

3林安可挑戰旅外！獅證實已表達意願

4中職年度最佳九人揭曉！江坤宇5連霸

5東山女將謝雅嫻受哥哥啟蒙踏入棒球

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

古久保執教首冠封王歸功投手：像夢一樣

【致勝2分砲】林泓育延長賽重擊中信兄弟！率樂天桃猿奪冠

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【學生超暖❤】攙扶跌倒奶奶　沒想到後方貨車竟這樣開！

【不明原因】休旅車撞進大埔鐵板燒店裡！

劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

【大逃亡】緬軍重砲攻堅KK園區　上千人為求活命跳河出逃
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366