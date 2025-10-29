味全龍徐若熙申請海外FA　實現「高中偷偷想的夢」球團暖心祝福

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）

味全龍王牌投手徐若熙正式啟動海外自由球員（FA）申請，挑戰旅外夢想。龍隊領隊丁仲緯今（29）日表示，球團樂見徐若熙提出旅外申請，將依規定程序與有興趣的球隊進行洽談，並感謝他多年來的貢獻與努力，祝福他順利追夢。

丁仲緯領隊指出：「球團樂見徐若熙選手提出旅外申請，我們會依照中職規章程序處理，也會與有興趣的球團進行後續溝通。球團感謝若熙長期以來對球隊的努力與貢獻，祝福他未來發展順利，實現自己的夢想。」

徐若熙也透過聲明表達心情。他表示，從高中時期就懷抱旅外夢想，但當時自覺條件與身體尚未成熟，「那時候只是自己偷偷想，從沒說出口。」

他回憶道：「進入職棒後我不斷加強自己，雖然也經歷傷痛，但我很幸運能在味全龍。董事長、領隊、總教練、教練團、防護團隊、以及所有行政後勤人員都給了我最大的支持，幫助我克服困難、持續進步。」

談到正式啟動旅外挑戰的契機，徐若熙說：「今年季前，雖然很多人提到我有這個資格，但當時我並不篤定。這一季下來，我學會了如何在狀況不佳時投球、如何調整身體狀態去應對比賽。現在我覺得，我可以認真地思考旅外這件事了。」

最後他感性致謝：「謝謝味全龍隊一路幫助我，也謝謝魏應充董事長支持我出國挑戰。接下來的合約事宜，我會交由球團與經紀公司展逸國際一同協助。無論明年我在哪裡投球，我都會提醒自己持續進步、絕不鬆懈。」

徐若熙選手聲明：

高中時期，我就有夢想有一天能夠挑戰旅外，但當時自己的條件、身體素質都還差很遠，所以也就只是自己偷偷夢想一下而已，從未說出口。

進入職棒之後我不斷加強自己，雖然還是遇到傷痛困擾，但我很幸運能在味全龍隊。董事長、領隊、總教練、教練團、防護團隊、所有行政後勤人員都給了我最大支持，幫助我克服所有困難持續進步。

今年季前，即便很多人都在說我有這個資格，但當時我並不篤定。這一季下來我學會了很多，我懂得怎麼在狀況不好時投球，怎麼適時調整應付不同的身體狀況，現在我覺得我好像可以認真思考旅外這件事了。

謝謝味全龍隊一路幫助我，也謝謝味全龍推手魏應充先生支持我出國挑戰。接下來的合約事宜我會交給球團及我的經紀公司展逸國際一同協助，無論明年球季我在哪裡投球，我都會提醒自己要持續進步絕不鬆懈。