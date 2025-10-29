運動雲

>

味全龍徐若熙申請海外FA　實現「高中偷偷想的夢」球團暖心祝福

▲▼徐若熙。（圖／味全龍提供）

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍王牌投手徐若熙正式啟動海外自由球員（FA）申請，挑戰旅外夢想。龍隊領隊丁仲緯今（29）日表示，球團樂見徐若熙提出旅外申請，將依規定程序與有興趣的球隊進行洽談，並感謝他多年來的貢獻與努力，祝福他順利追夢。

丁仲緯領隊指出：「球團樂見徐若熙選手提出旅外申請，我們會依照中職規章程序處理，也會與有興趣的球團進行後續溝通。球團感謝若熙長期以來對球隊的努力與貢獻，祝福他未來發展順利，實現自己的夢想。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

徐若熙也透過聲明表達心情。他表示，從高中時期就懷抱旅外夢想，但當時自覺條件與身體尚未成熟，「那時候只是自己偷偷想，從沒說出口。」

他回憶道：「進入職棒後我不斷加強自己，雖然也經歷傷痛，但我很幸運能在味全龍。董事長、領隊、總教練、教練團、防護團隊、以及所有行政後勤人員都給了我最大的支持，幫助我克服困難、持續進步。」

談到正式啟動旅外挑戰的契機，徐若熙說：「今年季前，雖然很多人提到我有這個資格，但當時我並不篤定。這一季下來，我學會了如何在狀況不佳時投球、如何調整身體狀態去應對比賽。現在我覺得，我可以認真地思考旅外這件事了。」

最後他感性致謝：「謝謝味全龍隊一路幫助我，也謝謝魏應充董事長支持我出國挑戰。接下來的合約事宜，我會交由球團與經紀公司展逸國際一同協助。無論明年我在哪裡投球，我都會提醒自己持續進步、絕不鬆懈。」

徐若熙選手聲明：

高中時期，我就有夢想有一天能夠挑戰旅外，但當時自己的條件、身體素質都還差很遠，所以也就只是自己偷偷夢想一下而已，從未說出口。

進入職棒之後我不斷加強自己，雖然還是遇到傷痛困擾，但我很幸運能在味全龍隊。董事長、領隊、總教練、教練團、防護團隊、所有行政後勤人員都給了我最大支持，幫助我克服所有困難持續進步。

今年季前，即便很多人都在說我有這個資格，但當時我並不篤定。這一季下來我學會了很多，我懂得怎麼在狀況不好時投球，怎麼適時調整應付不同的身體狀況，現在我覺得我好像可以認真思考旅外這件事了。

謝謝味全龍隊一路幫助我，也謝謝味全龍推手魏應充先生支持我出國挑戰。接下來的合約事宜我會交給球團及我的經紀公司展逸國際一同協助，無論明年球季我在哪裡投球，我都會提醒自己要持續進步絕不鬆懈。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷翔平二刀流6局失4分吞敗　藍鳥世界大賽扳平2勝2敗

快訊／大谷翔平二刀流6局失4分吞敗　藍鳥世界大賽扳平2勝2敗

史普林格右側不適接受MRI檢查　藍鳥教頭擔憂狀況：真的糟透了

史普林格右側不適接受MRI檢查　藍鳥教頭擔憂狀況：真的糟透了

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

中職自由球員公告合計21位A級球員　黃子鵬、林立、蘇智傑受矚

中職自由球員公告合計21位A級球員　黃子鵬、林立、蘇智傑受矚

羅伯斯為失言道歉：是我的錯，我愛加拿大！

羅伯斯為失言道歉：是我的錯，我愛加拿大！

中職FA今開市！黃子鵬、林承飛等5人受矚　桃猿喊話全力留人

中職FA今開市！黃子鵬、林承飛等5人受矚　桃猿喊話全力留人

大谷翔平首打席露錯愕表情最終仍保送　跨場6保送寫世界大賽新猷

大谷翔平首打席露錯愕表情最終仍保送　跨場6保送寫世界大賽新猷

林安可有望宣告海外FA　日職球團「熱視線」

林安可有望宣告海外FA　日職球團「熱視線」

首局就敬遠大谷？「還沒決定」　藍鳥教頭幽默談「大谷條款」撤廢

首局就敬遠大谷？「還沒決定」　藍鳥教頭幽默談「大谷條款」撤廢

延長18局球員邊打邊啃水果撐死鬥！藍鳥教頭笑：點了Uber Eats

延長18局球員邊打邊啃水果撐死鬥！藍鳥教頭笑：點了Uber Eats

【不明原因】休旅車撞進大埔鐵板燒店裡！

熱門新聞

快訊／大谷翔平二刀流6局失4分吞敗　藍鳥世界大賽扳平2勝2敗

史普林格右側不適接受MRI檢查　藍鳥教頭擔憂狀況：真的糟透了

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

中職自由球員公告合計21位A級球員　黃子鵬、林立、蘇智傑受矚

羅伯斯為失言道歉：是我的錯，我愛加拿大！

中職FA今開市！黃子鵬、林承飛等5人受矚　桃猿喊話全力留人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平二刀流吞敗　藍鳥系列賽扳平

2藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

3凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平失投挨轟懊悔

4中職自由球員公告合計21位A級球員

5羅伯斯為失言道歉：是我的錯

最新新聞

1慶祝樂天桃猿奪冠　桃園市政府11/2舉辦封王遊行

2黑豹旗／土城女將清晨4點北上拚戰

3林安可挑戰旅外！獅證實已表達意願

4中職年度最佳九人揭曉！江坤宇5連霸

5東山女將謝雅嫻受哥哥啟蒙踏入棒球

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

古久保執教首冠封王歸功投手：像夢一樣

【致勝2分砲】林泓育延長賽重擊中信兄弟！率樂天桃猿奪冠

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【學生超暖❤】攙扶跌倒奶奶　沒想到後方貨車竟這樣開！

【不明原因】休旅車撞進大埔鐵板燒店裡！

劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

【大逃亡】緬軍重砲攻堅KK園區　上千人為求活命跳河出逃
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366