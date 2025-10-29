道奇大嫂團「It’s Showtime」　真美子夫人穿白色17號T笑容吸睛

▲道奇大嫂團「It’s Showtime！」。（圖／截自IG:ladodgerwives）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒世界大賽第4戰，道奇隊球星大谷翔平再度以「先發投手兼第一棒」身分登場，現場除了爆滿球迷外，妻子真美子也現身觀戰。她在前一晚歷經18局、6小時39分的死鬥後，隔天依舊神采奕奕地出席，與道奇選手家屬一同拍攝「夫人團」合照。

道奇夫人會（Dodgers Wives）在官方Instagram上分享這張傳統的比賽前集合照，配文寫下「World Series Game 4… It’s Showtime！」搭配藍色愛心與棒球表情符號，為球隊加油。照片中，真美子身穿胸前印有大谷背號「17」的白色上衣，綁著馬尾、露出清爽笑容，被美媒形容「格外亮眼」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美國雜誌《ON SI》指出，真美子以「定製17號白色上衣」站在畫面左側，笑容自然又自信，「在陽光下特別引人注目」。報導同時提到，這張合照於比賽第6局時上傳，「這對WAGs（球員妻團）來說相當少見，通常會在開賽前發布。」

真美子4月剛產下一女，仍堅持隨夫出征。本次世界大賽她已連兩日現身球場支持大谷，也被日媒讚為「兼具氣質與堅毅的職業選手妻子」，在場邊以溫柔笑容陪伴大谷迎接生涯首場世界大賽先發。