道奇凌晨休息室大谷翔平「投球」可愛爆擊　球迷喊：跳跳谷太可愛

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒世界大賽第3戰，道奇隊在主場經歷延長18局、耗時6小時39分的超長死鬥後，以6比5氣走藍鳥。比賽結束後，道奇官方X（前Twitter）公開了休息室內的會議影片，沒想到「二刀流」大谷翔平嗨翻全場的舉動成為焦點，粉絲直呼「太可愛了」、「這隊氣氛超好」。

"Leave it all out there. Be ready to go tomorrow. There's no letup." #WorldSeries pic.twitter.com/sRZNPPKRLf
October 28, 2025

比賽結束時已是晚上11點，等到開會時時間甚至跨過午夜。此時休息室裡有人大喊：「明天的先發投手今天上壘9次啊！」羅伯斯笑著回應：「嘿，今晚之後還有比賽喔！」語氣既鼓舞又搞笑。這時，大谷翔平舉起雙手大喊，還擺出投球姿勢裝可愛，瞬間讓現場爆出笑聲。

這段影片在凌晨2點半發布後，粉絲們留言區立刻暴動，紛紛留言稱「這隊的氣氛太棒了」、「大谷好可愛、好自然」、「跳跳谷太萌了」、「我們的先發投手居然上壘9次哈哈哈」。不少球迷也表示，看見球場外的大谷如此開朗活潑，「真的太治癒了」、「這支道奇真的有化學反應」。

影片中，總教練羅伯斯（Dave Roberts）站在休息室中央對球員發表談話，感性表示：「我從來沒有像今晚這樣，為你們每一個人感到驕傲。這不是客套話，也不是空談。今晚的比賽證明，這份名單上的每一位球員，都是勝利不可或缺的一環。」他強調，全隊在這場死鬥中展現出信念與團結，「我們沒有人退縮，也沒有人放棄。這就是我們的樣子，因為彼此相信，這是一支特別的球隊。」