首局就敬遠大谷？「還沒決定」　藍鳥教頭幽默談「大谷條款」撤廢

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟世界大賽進行到第4戰，洛杉磯道奇隊29日（台灣時間）迎戰多倫多藍鳥隊。藍鳥隊總教練史奈德（ John Schneider）在賽前受訪時，被問到是否會再度敬遠「二刀流」大谷翔平，他笑說：「還沒決定。」同時也幽默談到聯盟現行規則與「大谷條款」的話題。

前一戰藍鳥與道奇苦戰18局，最終吞下敗仗。史奈德受訪時被問到是否支持將例行賽的「突破僵局制」（延長賽從二壘有跑者開始）導入季後賽，他表示：「我不確定。明年即將上路的『好球帶挑戰制度』我很歡迎，但突破僵局制我還沒想過。雖然我是比較重視傳統的人，不過例行賽有162場比賽，球隊都會依規則去調整陣容。」

在第3戰中，大谷翔平被藍鳥隊四度敬遠，當被問到若MLB未來規定「同一名打者一場比賽只能被敬遠一次」是否會贊成時，史奈德笑著說：「我從沒想過這個問題。敬遠是比賽的一部分，我們球員也會被敬遠。我不覺得這種限制會很快出現。如果真的要那樣，那就乾脆規定『先發投手一旦退場，就不能再打擊』吧。」這番話立刻引起現場笑聲。

至於是否會在首局就敬遠大谷翔平，他笑著回應：「還沒決定。」