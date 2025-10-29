大谷翔平歷經18局大戰扛先發投手　羅伯斯：視情況決定投球局數　

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟世界大賽第4戰於29日（台灣時間）在洛杉磯登場，道奇隊與藍鳥隊公布先發陣容，大谷翔平在經歷前一戰18局馬拉松大戰後，將扛第一棒、先發投手，展現「二刀流」完全體。

道奇前一場鏖戰18局最終以勝利收場、系列賽取得2勝1敗領先。大谷締造驚人數據：4打數4安打、包含2轟與2支二壘打、3打點與5次保送（含4次故意四壞），單場9度上壘寫下世界大賽紀錄，為球隊致勝關鍵。

不過在延長11局時，大谷一度因腳部抽筋讓教練團與防護員緊急上場確認狀況。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前透露：「他的狀況看起來不錯，今天氣色也很好。至於投球局數，會依比賽進行情況再作判斷。」

藍鳥隊方面，前一戰因右側腹痛退場的主力開路先鋒史普林格（George Springer）退居板凳，打線隨之調整。藍鳥推出右投畢柏（Shane Bieber）先發，這是他相隔三年再次對決大谷翔平。過往兩人交手，大谷13打數僅敲2安打，打擊率.154。

大谷本季持續締造歷史，至今出戰季後賽全部13場比賽，成為道奇攻守兩端最重要的核心人物。羅伯斯也稱讚道，「他不僅是球隊的火力來源，更以行動證明他是最想贏球的球員。」