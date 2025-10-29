龍之子起飛！徐若熙10天內申請海外FA　日、美職搶人動向受矚

▲徐若熙 。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒本季即將落幕，味全龍王牌投手「龍之子」徐若熙成功累積三個球季年資，正式取得國內FA中的旅外資格，成為本年度最受矚目的旅外候選人。

依中職規章規定，總冠軍戰結束隔日，聯盟將於三日內公告自由球員名單；而符合旅外資格的選手，須於十日內以書面向所屬球團表達行使旅外球員權利的意願。徐若熙在球季結束時已表態有意旅外，近日向味全龍球團提交書面申請，挑戰海外職棒舞台。

根據規定，球團在接獲選手書面通知後，需於24小時內（限次日下午4時前）以書面或電子郵件通知聯盟，並於三個工作日內送達申請書正本。聯盟會長（或會長指定之人選）接獲球團同意後，若於下午4時前收到，將於當日公告；若於4時後收到，則於次一工作日公告。

徐若熙在2023年台灣大賽中奪下系列賽MVP，奠定王牌地位。去年出賽20場，今年則登板19場，累計5勝7敗，投114局為生涯新高，防禦率2.05。

本季美、日球探皆聚焦徐若熙在例行賽的表現。美職以道奇、費城人等較為積極，日職方面則包含歐力士、火腿與軟銀等球團。歐力士GM福良淳一9月27日親赴天母球場觀察他本季最後一場登板，同場也有火腿隊首席棒球總管（CBO）栗山英樹及軟銀球探部高層觀戰。軟銀首席棒球總管城島健司更於6月親臨台灣考察，預料將掀起一場「搶人大戰」。

旅外市場上，徐若熙的身價傳聞水漲船高，球界人士認為，日職在多項條件上具優勢，比起美職更有機會網羅他。過去王柏融於2018年透過入札制度加盟日本北海道火腿鬥士，合約總額約400萬美元；而古林睿煬去年與火腿簽下三年約，推估總值約170萬美元。據了解，徐若熙的潛在合約價碼，有望追逐兩位前輩。