山川連兩戰開轟！軟銀逆轉阪神搶下2勝1敗優勢　奪冠率達77％

▲山川穗高。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日本職棒日本大賽28日在甲子園球場進行第三戰，福岡軟銀鷹以2比1逆轉擊敗阪神虎，在七戰四勝制系列賽中以2勝1敗取得領先。先發左投莫伊內洛（Livan Moinelo）主投6局僅失1分好投，山川穗高連兩戰開轟、柳町達逆轉三壘安打，成為球隊致勝關鍵。

軟銀在首局被阪神第四棒佐藤輝明擊出右外野方向的適時二壘安打先馳得點，但莫伊內洛穩住陣腳，之後連續壓制虎隊打線。4局上主砲山川穗高在1出局情況下鎖定才木浩人投出的滑球，轟出左中外野方向同分陽春砲，繼前一戰3分砲後連兩場開轟，也讓鷹迷在客場沸騰不已。

6局上，柳町達擊出右外野線邊的三壘安打，送回超前分，幫助球隊反超比數，並提前將本季中央聯盟防禦率王才木浩人打退場。軟銀成功掌握主導權，最終守成奪勝。

莫伊內洛此戰用球精準，投6局被敲4安打、失1分、送出多次三振，展現王牌身手。接替的藤井皓哉在7局遇到1出局三壘有跑者的危機，但靠連續三振近本光司與中野拓夢脫險，守住勝果。

軟銀在敵地搶下關鍵勝利，系列賽取得2勝1敗領先，距離睽違已久的日本一再近一步。根據《Sponichi Annex》報導，日本大賽歷史上在1勝1敗（含和局）後先拿下第2勝的球隊，共35次之中有27次最終奪冠，勝率高達77%；若僅看近20次系列賽，更有18支球隊成功封王，奪冠機率飆升至90%。