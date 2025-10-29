中職FA今開市！黃子鵬、林承飛等5人受矚　桃猿喊話全力留人

▲黃子鵬、林承飛 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／台北報導

隨著2025年台灣大賽於27日結束，中職自由市場即將開市。聯盟預計今（29）日公告取得自由球員資格的選手名單，包括黃子鵬、蘇智傑、范國宸、林承飛、林岱安等人都在名單之列。其中，樂天桃猿兩大主力黃子鵬與林承飛更是市場矚目焦點。

黃子鵬、林承飛成市場熱門

桃猿新任副領隊礒江厚綺接下職務後，首要任務就是想辦法留下這兩位核心戰力。他昨日受訪表示，已親自與黃子鵬面談，並與經紀人會面，「他過去效力這麼長時間，從Lamigo時期到現在的樂天，一直都繳出非常優秀的表現。我們能做的事情，都會盡量做到，希望明年能看到他繼續待在樂天桃猿。」

礒江厚綺強調，球團非常希望黃子鵬留下來，「但選手是否要提出FA，是他們的選擇，對球隊來說，就是把能做的溝通、提案都做好。」

至於林承飛，礒江厚綺表示，目前已先透過經紀人表達球團誠意，「林承飛從高中畢業進職棒以來，都待在桃猿，一直有很不錯的表現。早期我還有跟他一起赴日本鴨川參加羅德秋訓，對我們來說，他是非常重要的戰力。」

他再度強調，「不論是我個人還是球團，都希望兩位都能留下來，他們一直為球隊帶來非常穩定的貢獻。」

FA市場預期熱絡

黃子鵬若行使FA，預料將成為市場最熱門的投手人選。林承飛、蘇智傑、范國宸、林岱安則視各球隊隊形需求而定。圈內人士分析，今年FA市場更值得期待，有機會更熱絡。據了解，5人在市場都有一定價值，已有他隊有意網羅，就等宣告後進一步探詢接觸。

申請程序與時程

依中職規章規定，總冠軍戰結束後隔日，聯盟將於3天內公告自由球員名單。符合旅外資格的選手，需於公告後10天內，以書面方式向所屬球團表達行使旅外球員權利的意願。

球團接獲書面通知後，必須在24小時內（限於次日下午4時前）以書面或電子郵件方式通知聯盟，並於3個工作日內送交正本。聯盟會長（或其指定人）在接獲同意通知後，若於下午4時前收到，將當日公告；4時後收到，則延至次一工作日公告。

FA轉隊補償機制

根據聯盟自由球員制度，若球員在原球團的薪資排名位於全隊前12名，屬於A級自由球員；第13名以下則為B級。

A級球員的補償方式為：「年薪125％全額轉隊費」，或「年薪75％加上一名25人名單外球員」。B級球員則為「年薪75％」的轉隊補償金。

蘇智傑今年月薪63萬、林岱安月薪40萬、范國宸月薪33萬，據悉，黃子鵬今年月薪則為70萬，林承飛月薪則約35萬。

▲林岱安也有球隊有意出手，若投入FA市場，有一定行情。（圖／統一獅提供）