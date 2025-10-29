運動雲

>

中職FA今開市！黃子鵬、林承飛等5人受矚　桃猿喊話全力留人

▲黃子鵬、林承飛 。（圖／樂天桃猿提供）

▲黃子鵬、林承飛 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／台北報導

隨著2025年台灣大賽於27日結束，中職自由市場即將開市。聯盟預計今（29）日公告取得自由球員資格的選手名單，包括黃子鵬、蘇智傑、范國宸、林承飛、林岱安等人都在名單之列。其中，樂天桃猿兩大主力黃子鵬與林承飛更是市場矚目焦點。

黃子鵬、林承飛成市場熱門

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃猿新任副領隊礒江厚綺接下職務後，首要任務就是想辦法留下這兩位核心戰力。他昨日受訪表示，已親自與黃子鵬面談，並與經紀人會面，「他過去效力這麼長時間，從Lamigo時期到現在的樂天，一直都繳出非常優秀的表現。我們能做的事情，都會盡量做到，希望明年能看到他繼續待在樂天桃猿。」

礒江厚綺強調，球團非常希望黃子鵬留下來，「但選手是否要提出FA，是他們的選擇，對球隊來說，就是把能做的溝通、提案都做好。」

至於林承飛，礒江厚綺表示，目前已先透過經紀人表達球團誠意，「林承飛從高中畢業進職棒以來，都待在桃猿，一直有很不錯的表現。早期我還有跟他一起赴日本鴨川參加羅德秋訓，對我們來說，他是非常重要的戰力。」

他再度強調，「不論是我個人還是球團，都希望兩位都能留下來，他們一直為球隊帶來非常穩定的貢獻。」

FA市場預期熱絡

黃子鵬若行使FA，預料將成為市場最熱門的投手人選。林承飛、蘇智傑、范國宸、林岱安則視各球隊隊形需求而定。圈內人士分析，今年FA市場更值得期待，有機會更熱絡。據了解，5人在市場都有一定價值，已有他隊有意網羅，就等宣告後進一步探詢接觸。

申請程序與時程

依中職規章規定，總冠軍戰結束後隔日，聯盟將於3天內公告自由球員名單。符合旅外資格的選手，需於公告後10天內，以書面方式向所屬球團表達行使旅外球員權利的意願。

球團接獲書面通知後，必須在24小時內（限於次日下午4時前）以書面或電子郵件方式通知聯盟，並於3個工作日內送交正本。聯盟會長（或其指定人）在接獲同意通知後，若於下午4時前收到，將當日公告；4時後收到，則延至次一工作日公告。

FA轉隊補償機制

根據聯盟自由球員制度，若球員在原球團的薪資排名位於全隊前12名，屬於A級自由球員；第13名以下則為B級。

A級球員的補償方式為：「年薪125％全額轉隊費」，或「年薪75％加上一名25人名單外球員」。B級球員則為「年薪75％」的轉隊補償金。

蘇智傑今年月薪63萬、林岱安月薪40萬、范國宸月薪33萬，據悉，黃子鵬今年月薪則為70萬，林承飛月薪則約35萬。

▲▼林岱安。（圖／統一獅提供）

▲林岱安也有球隊有意出手，若投入FA市場，有一定行情。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 中職自由市場桃猿FA球團林岱安黃子鵬范國宸蘇智傑林承飛

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

史普林格右側不適接受MRI檢查　藍鳥教頭擔憂狀況：真的糟透了

史普林格右側不適接受MRI檢查　藍鳥教頭擔憂狀況：真的糟透了

羅伯斯為失言道歉：是我的錯，我愛加拿大！

羅伯斯為失言道歉：是我的錯，我愛加拿大！

林安可有望宣告海外FA　日職球團「熱視線」

林安可有望宣告海外FA　日職球團「熱視線」

龍之子起飛！徐若熙10天內申請海外FA　日、美職搶人動向受矚

龍之子起飛！徐若熙10天內申請海外FA　日、美職搶人動向受矚

看山本由伸請纓登板好感動　佛里曼下決心：不能再讓他上去投

看山本由伸請纓登板好感動　佛里曼下決心：不能再讓他上去投

中職FA今開市！黃子鵬、林承飛等5人受矚　桃猿喊話全力留人

中職FA今開市！黃子鵬、林承飛等5人受矚　桃猿喊話全力留人

預約「年度新人王」最大黑馬　艾奇康成七六人後場新希望

預約「年度新人王」最大黑馬　艾奇康成七六人後場新希望

挑戰賽絕境落後到扁象封王　陳師正點評樂天桃猿「韌性奪冠」關鍵

挑戰賽絕境落後到扁象封王　陳師正點評樂天桃猿「韌性奪冠」關鍵

藍鳥教頭認了：與大谷翔平對決「不如別讓他揮棒」

藍鳥教頭認了：與大谷翔平對決「不如別讓他揮棒」

「鄉村曼巴」變得分機器　湖人里夫斯追平SGA並列本季總得分王

「鄉村曼巴」變得分機器　湖人里夫斯追平SGA並列本季總得分王

【泰格與雪兒】月底沒錢了

熱門新聞

史普林格右側不適接受MRI檢查　藍鳥教頭擔憂狀況：真的糟透了

羅伯斯為失言道歉：是我的錯，我愛加拿大！

林安可有望宣告海外FA　日職球團「熱視線」

龍之子起飛！徐若熙10天內申請海外FA　日、美職搶人動向受矚

看山本由伸請纓登板好感動　佛里曼下決心：不能再讓他上去投

中職FA今開市！黃子鵬、林承飛等5人受矚　桃猿喊話全力留人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

2羅伯斯為失言道歉：是我的錯

3林安可留不住了？日職球團熱視線

4龍之子起飛！徐若熙10日內申請海外FA

5佛里曼下決心：不能讓山本再上去投

最新新聞

1敬遠大谷？藍鳥教頭：還沒決定

2羅伯斯：視情況決定大谷投球局數　

3龍之子起飛！徐若熙10日內申請海外FA

44洋將都有望留下？樂天將展開談約

5林安可留不住了？日職球團熱視線

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

古久保執教首冠封王歸功投手：像夢一樣

【致勝2分砲】林泓育延長賽重擊中信兄弟！率樂天桃猿奪冠

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【學生超暖❤】攙扶跌倒奶奶　沒想到後方貨車竟這樣開！

【不明原因】休旅車撞進大埔鐵板燒店裡！

劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366