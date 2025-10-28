富邦長春公開賽明開打！總獎金680萬　泰國名將攜子拚2連霸

▲富邦集團董事長蔡明忠(左二)、富邦長春公開賽賽事共同創辦人謝敏男(右二)、台灣高爾夫俱樂部董事長陳彥豪(右)與TSPGA理事長呂崇標(左)，於2025富邦長春公開賽開球儀式開球揭開賽事序幕。（圖／富邦金控提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣規模最大、歷史最悠久的職業長春高球賽「富邦長春公開賽」，明（29）日將在老淡水球場重磅開打，今年除了總獎金加碼至台幣680萬元（一般長春組600萬元；超級長春組80萬元），TSPGA台灣職業長春巡迴賽去年排名前30的高手全員到齊，同時也有自12國家的30位外籍好手參與角逐，賽事精彩可期。

去年以6桿差距輕鬆封王的泰國名將托馬倫（Thammanoon Sriroj）今年再次參戰，然而，托馬倫想要完成二連霸壯舉，仍然得面臨相當可觀的挑戰，其中包括手感同樣火燙的同胞選手馬山（Prayad Marksaeng），以及包括尋求本場賽事個人第四冠的呂文德(52)、尋求第三冠的盧建順以及第二冠的蔡啟煌等台灣名將。

儘管如此，56歲的托馬倫手中仍握有兩張王牌。首先，平常以日本長春巡迴賽為主戰場的他近況實在太好，9月才在代表日本長春高壇年度最高榮耀的日本長春公開賽擊退各家高手封王，上週又在日本芳珂精英賽錦上添花拿下冠軍，今年日巡托馬倫累積已經進帳兩座冠軍，賞金榜排名更高居第二。

此外，托馬倫此次問鼎二連霸更攜帶了另一個秘密武器：他的兒子Boss。去年比賽由於大學學業並未跟父親一起來台的Boss現年21歲，已經為老爸揹了四年的球袋，包括今年日本的兩場勝利都是父子聯手，顯示兩人搭配默契十足，將是托馬倫過關斬將的一大利器。

▲泰國高球好手托馬倫手握兩張王牌，本屆比賽尋求二連霸來勢洶洶。（圖／富邦金控提供）

馬山去年富邦長春公開賽雖然屈居第二，但今年表現完全不讓托馬倫專美於前，一樣也在日巡賽贏得兩場比賽冠軍，包括今年的日本長春錦標賽桂冠，目前日巡賞金排名第三，過去年輕時打正規PGA時更曾在老淡水贏過球，因此今年比賽最後不無可能再度形成泰國「雙馬對決」的局面。

當然，台灣長春高手今年依舊全員出動，加上擁有地主優勢，實力仍然不容小覷。其中最受矚目的當屬三屆冠軍呂文德。對於這場比賽，呂文德表示身為職業高球選手，信心一定是有的，他表示：「高爾夫很奇妙，打好不一定會贏，但我個人目前的狀況確實非常好。」目前高居TSPGA賞金榜首的呂文德，今年比賽同樣也有兩勝進帳，另外有三場比賽排名第二。

「蘆筍」盧建順今年球季雖然還沒有開胡，但也有三場比賽最後名列亞席。對於本週的比賽，盧建順表示由於天候不佳、球道打起來距離變長，加上果嶺不易停球，因此他會採取較為保守的戰術，「以少吃柏忌為最高原則。」

除此之外，本週所有124位參賽選手(包括6名受邀的業餘小將)，同時也得接受未來幾天不穩定的天候與擁有106年歷史的老淡水球場的考驗。今年比賽其它知名外籍選手中，包括2023年本場比賽冠軍泰國好手瓦拉川（Thaworn Wiratchant）、2014富邦長春公開賽冠軍得主韓國好手金鐘德，以及日本職業長春巡迴賽目前排名第24的日本選手兼本貴司。

儘管淡水今（28）日整日陰雨，但風雨仍然澆不熄參加今日職業業餘配對賽來賓的熱情，而與賽的職業選手也把握機會再次熟悉球場與果嶺的推桿速度。正式比賽10/29將由一般長春組的96位選手(包含6名業餘選手)揭開序幕。托馬倫預計上午7:10與蔡啟煌、林吉祥及陳嘉軒同組從第一洞開球；呂文德(52)則預計上午7:30與馬山、中國選手張連偉及台灣選手林根基，連袂從第一洞出發。

一般長春組在完成前兩輪、36洞的比桿賽後，大會將取成績最佳的前60名(含平手)選手晉級10/31的決賽。至於65歲以上的超級長春組則預訂10/30起舉行兩天、36洞的比桿賽，中間不會進行淘汰。

比賽現場不收門票，歡迎球迷踴躍前往老淡水球場，或透過線上直播掌握即時賽況，為喜愛的選手加油打氣。

10/29-31精彩賽事直播，請鎖定富邦官方Youtube頻道: https://pse.is/6kkeze

長春職業高爾夫協會官方Facebook: https://pse.is/6kkg9z