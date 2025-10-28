為在大賽「連續登板」練了好幾年　山本由伸：太感謝佛里曼

▲山本由伸透露手臂已熱開，感謝佛里曼再見轟拯救全隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「日本王牌」山本由伸差點在僅休息1天的情況下再次登板，今（28）日的世界大賽第3戰，道奇與藍鳥打到延長18局，當牛棚已用盡，比賽逼近第19局時，山本主動進入牛棚熱身。他賽後透露，自己這幾年不斷訓練，為的就是讓身體能在大賽完投兩天後仍能準備上場。

山本透露，在克蕭（Clayton Kershaw）退場、亨里奎茲（Edgardo Henriquez）登板後，牛棚僅剩克萊因（Will Klein）一人可用，他決定開始準備，「一開始我想教練應該不會同意，但情況沒辦法，只能邊準備邊討論。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他說，「其實我為了能在這種比賽中投球，已經練習了好幾年。19歲那年我還只是隨便投場比賽，就休了快10天不能投。這幾年不斷訓練，讓身體能在世界大賽完投兩天後仍能準備上場，我覺得這是巨大的成長，也證明我的訓練師矢田修有多厲害。」

▲山本由伸與大谷翔平、佐佐木朗希擁抱慶祝，道奇「日本連線」成焦點。（圖／達志影像／美聯社）

G2才完投105球，僅休1天又準備登板，山本表示，「因為投手已經全部用完了，所以我想，該上就得上。我覺得自己的身體狀況還不錯，今天可以投，所以就去準備了。」在牛棚熱身時，他覺得手臂已經熱開，狀況不錯，「後來佛里曼（Freddie Freeman）打出全壘打，真的太感謝他了！」

被問到若登板打算投幾局，山本回應，「我也不知道，大概先投一局再看情況吧，直到他們叫我停為止。」至於比賽結束後與大谷翔平、佐佐木朗希擁抱慶祝這艱辛又珍貴的一勝，山本坦言，「今天贏球的喜悅真的特別強烈。」