看山本由伸請纓登板好感動　佛里曼下決心：不能再讓他上去投

▲佛里曼轟出延長18局再見全壘打，道奇以6比5氣走藍鳥。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

世界大賽史詩級第3戰，洛杉磯道奇主場迎戰多倫多藍鳥，雙方激戰至延長18局、耗時6小時39分鐘，最終由佛里曼（Freddie Freeman）轟出中外野再見全壘打，以6比5驚險奪勝。致勝英雄佛里曼賽後透露，自己看到僅休1天就請纓登板的山本由伸在熱身，下定決心「不能讓這個男人再上去投球」。

當比賽進入第18局時，道奇的牛棚已經「見底」。就在這關鍵時刻，前一戰才完投9局、用105球僅失1分的山本，竟在只休息一天的情況下主動走進牛棚熱身，準備隨時登板救援。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後證實，「他原本預定在第19局上場。」這份「主動請纓的」勇氣，讓隊友們深受感動。

▲佛里曼看到山本由伸熱身時，下定決心要快點終結比賽。（圖／達志影像／美聯社）

還好山本最終無須登板。第18局下半，佛里曼挺身而出，擊出中外野再見陽春砲結束這場「死鬥」，道奇在系列賽取得2比1領先。賽後他坦言，看到山本熱身的那一幕，是他決定「一定要結束這場比賽」的動力來源。

「我們擁抱在一起。」佛里曼說，「他主動舉手表示願意登板，這代表他非常關心球隊。這也象徵著我們是什麼樣的團隊——為了勝利，願意付出一切。」他語氣真摯地補充，「當我看到他在牛棚準備時，我心想，『天啊！我們一定得趕快結束這場比賽，不能讓這個男人再上去投球。』雖然他最後沒有登板，但他用實際行動展現了我們這支球隊的精神。」

佛里曼用最誠懇的語氣讚揚山本的「男子氣概」，稱他在球隊最艱難時刻挺身而出，象徵著道奇團隊的凝聚力與戰鬥精神。這場6小時39分鐘的經典勝利，不僅刻在世界大賽的歷史裡，也刻在每一位道奇球員的心中。

▲山本由伸完投後中1日仍進牛棚熱身，展現職人精神。（圖／達志影像／美聯社）