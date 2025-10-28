運動雲

>

黑豹旗／嶺東高中最辛苦男人尹治豪！遺憾兄弟奪亞「明年會更好」

▲▼嶺東高中尹治豪。（圖／記者蘇嘉偉攝）

▲嶺東高中尹治豪。（圖／記者蘇嘉偉攝）

實習記者蘇嘉偉／桃園報導

在黑豹旗桃園青埔棒球場雨勢不斷的艱困場地裡，嶺東高中捕手尹治豪成為教練口中「最辛苦的人」，雖然球隊最終提前結束比賽，以10比25不敵武陵高中，但尹治豪在投手控球不穩的情況下，仍撐起防守重責，展現不輕言放棄的韌性。

尹治豪坦言，此役個人發揮仍有許多需要改進之處，他提到今日好球帶較寬，但因2隊標準一致，他並未多作抱怨，把焦點擺回引導投手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於打擊端，他笑說前2打席都是靠觸身球上壘，後段才漸漸打開，「對方投手球速比較慢，反而難抓節奏，很多球以為會掉地上，結果好球進來卻沒有揮。」

面對雨中守備挑戰，他表示最大困難在於擋球，「有些球彈得比較前面，我以為能用手套撈到，但彈跳跟平常練習不太一樣，就滾過去了。」他認為仍有改善空間，「下次應該要更積極一點去擋。」

除了比賽，尹治豪也聊到中華職棒，他是中信兄弟球迷，昨日兄弟在洲際棒球場與樂天桃猿激戰，卻沒能延長戰線，尹治豪對此面露小遺憾，他先恭喜桃猿奪冠，隨後說道，「沒事啦，明年會更好。」

尹治豪透露，自己在投手部分最欣賞鄭浩均、捕手則喜歡林吳晉瑋，他也表示自己會模仿職棒選手的動作，「如果分數有拉開，就模仿陳晨威，讓比賽不要那麼緊張，有趣一點。」

關鍵字： 黑豹旗嶺東高中

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平9次上壘史詩一戰！佛里曼18局再見轟率道奇6比5氣走藍鳥

大谷翔平9次上壘史詩一戰！佛里曼18局再見轟率道奇6比5氣走藍鳥

史普林格右側不適接受MRI檢查　藍鳥教頭擔憂狀況：真的糟透了

史普林格右側不適接受MRI檢查　藍鳥教頭擔憂狀況：真的糟透了

大谷翔平跑壘突抽筋！教頭、防護員衝上場關切　美媒：輕微不適

大谷翔平跑壘突抽筋！教頭、防護員衝上場關切　美媒：輕微不適

世界大賽出現罕見誤判！藍鳥打者以為保送　一壘跑者遭夾殺成悲劇

世界大賽出現罕見誤判！藍鳥打者以為保送　一壘跑者遭夾殺成悲劇

大谷翔平雙響炸出多項紀錄！8轟追平隊史、11轟正式超越松井秀喜

大谷翔平雙響炸出多項紀錄！8轟追平隊史、11轟正式超越松井秀喜

18局大戰耗時近7小時！大谷翔平再寫史無前例紀錄：我想回家睡覺

18局大戰耗時近7小時！大谷翔平再寫史無前例紀錄：我想回家睡覺

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

藍鳥教頭認了：與大谷翔平對決「不如別讓他揮棒」

藍鳥教頭認了：與大谷翔平對決「不如別讓他揮棒」

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

女神降臨加持！大谷4安雙響猛打震撼美媒：地表最強男人

女神降臨加持！大谷4安雙響猛打震撼美媒：地表最強男人

【傷害性不大侮辱性極強】姊一出門就臉歪嘴斜！　竟是妹用保鮮膜設下超狠陷阱

熱門新聞

大谷翔平9次上壘史詩一戰！佛里曼18局再見轟率道奇6比5氣走藍鳥

史普林格右側不適接受MRI檢查　藍鳥教頭擔憂狀況：真的糟透了

大谷翔平跑壘突抽筋！教頭、防護員衝上場關切　美媒：輕微不適

世界大賽出現罕見誤判！藍鳥打者以為保送　一壘跑者遭夾殺成悲劇

大谷翔平雙響炸出多項紀錄！8轟追平隊史、11轟正式超越松井秀喜

18局大戰耗時近7小時！大谷翔平再寫史無前例紀錄：我想回家睡覺

讀者回應

﻿

熱門新聞

1佛里曼18局再見轟！道奇6比5氣走藍鳥

2藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

3大谷突抽筋　教練、防護員衝上場關切　

4世界大賽罕見誤判！一壘遭夾殺成悲劇

5大谷封神！8轟平隊史、11轟寫日紀錄

最新新聞

1爵士近27年神紀錄　馬卡南轟51分

2林政華成長有目共睹　母校教練好評

3佛里曼下決心：不能讓山本再上去投

4嶺東最辛苦尹治豪：兄弟明年會更好

5德魯首秀20分19籃板　奪TPBL第3周MVP

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

「好玩一直玩、烤肉烤起來」陳晨威嗨喊勝利贏過來：明天見！

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

【傷害性不大侮辱性極強】姊一出門就臉歪嘴斜！　竟是妹用保鮮膜設下超狠陷阱

【感動全車】身障婦雨中爬行搭公車 超暖司機抱她上下車

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

【像寶寶一樣】睡覺時間到！白狗自動就定位躺床等蓋被被
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366