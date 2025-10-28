黑豹旗／嶺東高中最辛苦男人尹治豪！遺憾兄弟奪亞「明年會更好」

▲嶺東高中尹治豪。（圖／記者蘇嘉偉攝）

實習記者蘇嘉偉／桃園報導

在黑豹旗桃園青埔棒球場雨勢不斷的艱困場地裡，嶺東高中捕手尹治豪成為教練口中「最辛苦的人」，雖然球隊最終提前結束比賽，以10比25不敵武陵高中，但尹治豪在投手控球不穩的情況下，仍撐起防守重責，展現不輕言放棄的韌性。

尹治豪坦言，此役個人發揮仍有許多需要改進之處，他提到今日好球帶較寬，但因2隊標準一致，他並未多作抱怨，把焦點擺回引導投手。

至於打擊端，他笑說前2打席都是靠觸身球上壘，後段才漸漸打開，「對方投手球速比較慢，反而難抓節奏，很多球以為會掉地上，結果好球進來卻沒有揮。」

面對雨中守備挑戰，他表示最大困難在於擋球，「有些球彈得比較前面，我以為能用手套撈到，但彈跳跟平常練習不太一樣，就滾過去了。」他認為仍有改善空間，「下次應該要更積極一點去擋。」

除了比賽，尹治豪也聊到中華職棒，他是中信兄弟球迷，昨日兄弟在洲際棒球場與樂天桃猿激戰，卻沒能延長戰線，尹治豪對此面露小遺憾，他先恭喜桃猿奪冠，隨後說道，「沒事啦，明年會更好。」

尹治豪透露，自己在投手部分最欣賞鄭浩均、捕手則喜歡林吳晉瑋，他也表示自己會模仿職棒選手的動作，「如果分數有拉開，就模仿陳晨威，讓比賽不要那麼緊張，有趣一點。」