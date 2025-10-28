運動雲

>

小賈斯汀現身力挺Bieber兄弟！看大谷開轟「倒讚」畫面瘋傳

記者王真魚／綜合報導

大谷翔平在世界大賽第3戰上演火力秀，第3戰前4打席全數擊出長打，點燃道奇主場氣氛。其中3局的「海底撈月」全壘打讓全場沸騰，不過場邊出現一個「與眾不同」的反應主角──加拿大樂壇天王小賈斯汀（Justin Bieber）

首局首打席，大谷敲出二壘安打為球隊開啟攻勢；3局再度登場，轟出全壘打助道奇取得2比0領先。這支全壘打帥氣甩棒、飛行軌跡驚人，全場觀眾陷入狂熱……除了小賈斯汀。

來自安大略出生的小賈斯汀當時坐在看台上，鏡頭捕捉到他對著全壘打比出一個「倒讚」手勢，引發熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小賈斯汀今天身穿藍鳥投手比柏（Shane Bieber） 的球衣進場，比柏預計明天第4戰先發，與大谷翔平同場較勁。

▲▼ 小賈斯汀(Justin Bieber)倒讚大谷轟全壘打　「撞名兄弟情」再掀熱議 。（圖／截自X）

▲小賈斯汀今天身穿藍鳥投手比柏（Shane Bieber） 的球衣進場，比柏預計明天第4戰先發，與大谷翔平同場較勁。 。（圖／截自X）

事實上，兩個「Bieber」的淵源可追溯至2019年。當年，Shane在球員周時穿上「Not Justin」球衣自嘲，沒想到Justin回敬一件「Not Shane Bieber」球衣，幽默互動迅速爆紅。

根據MLB.com記者貝爾（Mandy Bell）當時的訪問，Shane笑說，「我們還沒見過面，不過看看接下來會怎樣吧。昨天被標註在那麼多貼文裡，還多了幾個粉絲，收到一些原始 Beliebers的訊息，說真的滿好玩的。」

Shane也透露，看到Justin穿著印有「Not Shane Bieber」的球衣時非常驚訝，「我真的超興奮，也希望我們能很快有點進一步的互動，看看會發生什麼事。當下真的很驚訝！」

兩人「撞名」的話題不僅成為球迷間的熱門梗，甚至有球迷打趣建議，「下一步應該是 Shane上場時，背景音樂直接放 Justin 的《Baby》。」

當時，比柏效力克里夫蘭守護者，沒想到多年後，他轉戰小賈斯汀的家鄉球隊藍鳥，如今 小賈斯汀現身世界大賽，身穿Shane的藍鳥球衣為他力挺，對大谷翔平的全壘打比出「倒讚」，還被媒體捕捉畫面，引發熱議。這段「撞名兄弟情」也再度成為鎂光燈焦點。

▲▼ 小賈斯汀(Justin Bieber)倒讚大谷轟全壘打　「撞名兄弟情」再掀熱議 。（圖／截自X）

▲ 小賈斯汀（Justin Bieber）倒讚大谷轟全壘打 。（圖／截自X）

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不斷更新／還是不給打！大谷13局仍被敬遠　藍鳥罕見戰術擋下道奇

不斷更新／還是不給打！大谷13局仍被敬遠　藍鳥罕見戰術擋下道奇

世界大賽出現罕見誤判！藍鳥打者以為保送　一壘跑者遭夾殺成悲劇

世界大賽出現罕見誤判！藍鳥打者以為保送　一壘跑者遭夾殺成悲劇

大谷翔平雙響炸出多項紀錄！8轟追平隊史、11轟正式超越松井秀喜

大谷翔平雙響炸出多項紀錄！8轟追平隊史、11轟正式超越松井秀喜

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

大谷翔平跑壘突抽筋！教頭、防護員衝上場關切　美媒：輕微不適

大谷翔平跑壘突抽筋！教頭、防護員衝上場關切　美媒：輕微不適

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

女神降臨加持！大谷4安雙響猛打震撼美媒：地表最強男人

女神降臨加持！大谷4安雙響猛打震撼美媒：地表最強男人

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

古久保也管不了？林立笑：就是要烤肉！感謝林泓育傳承隊長精神

古久保也管不了？林立笑：就是要烤肉！感謝林泓育傳承隊長精神

鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫

熱門新聞

不斷更新／還是不給打！大谷13局仍被敬遠　藍鳥罕見戰術擋下道奇

世界大賽出現罕見誤判！藍鳥打者以為保送　一壘跑者遭夾殺成悲劇

大谷翔平雙響炸出多項紀錄！8轟追平隊史、11轟正式超越松井秀喜

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

大谷翔平跑壘突抽筋！教頭、防護員衝上場關切　美媒：輕微不適

讀者回應

﻿

熱門新聞

1還是不給打！大谷13局仍被敬遠

2世界大賽罕見誤判！一壘遭夾殺成悲劇

3大谷封神！8轟平隊史、11轟寫日紀錄

4平野惠一賽後完整20分鐘問答！

5史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去

最新新聞

1還是不給打！大谷13局仍被敬遠

2帽上繡51向維西亞致敬　道奇惹哭球迷

3曾涉家暴案沉寂　戴維斯復出打PLG

4狀元弗拉格慘拿2分　SGA率雷霆開季4連勝

5大谷突抽筋　教練、防護員衝上場關切　

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

「好玩一直玩、烤肉烤起來」陳晨威嗨喊勝利贏過來：明天見！

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

【感動全車】身障婦雨中爬行搭公車 超暖司機抱她上下車

【傷害性不大侮辱性極強】姊一出門就臉歪嘴斜！　竟是妹用保鮮膜設下超狠陷阱

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

【海豚也有傲嬌的一面XD】自己不吃冰塊見同伴要吃竟把對方擠開！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366