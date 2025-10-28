小賈斯汀現身力挺Bieber兄弟！看大谷開轟「倒讚」畫面瘋傳

記者王真魚／綜合報導

大谷翔平在世界大賽第3戰上演火力秀，第3戰前4打席全數擊出長打，點燃道奇主場氣氛。其中3局的「海底撈月」全壘打讓全場沸騰，不過場邊出現一個「與眾不同」的反應主角──加拿大樂壇天王小賈斯汀（Justin Bieber）

首局首打席，大谷敲出二壘安打為球隊開啟攻勢；3局再度登場，轟出全壘打助道奇取得2比0領先。這支全壘打帥氣甩棒、飛行軌跡驚人，全場觀眾陷入狂熱……除了小賈斯汀。

來自安大略出生的小賈斯汀當時坐在看台上，鏡頭捕捉到他對著全壘打比出一個「倒讚」手勢，引發熱議。

小賈斯汀今天身穿藍鳥投手比柏（Shane Bieber） 的球衣進場，比柏預計明天第4戰先發，與大谷翔平同場較勁。

▲小賈斯汀今天身穿藍鳥投手比柏（Shane Bieber） 的球衣進場，比柏預計明天第4戰先發，與大谷翔平同場較勁。 。（圖／截自X）



事實上，兩個「Bieber」的淵源可追溯至2019年。當年，Shane在球員周時穿上「Not Justin」球衣自嘲，沒想到Justin回敬一件「Not Shane Bieber」球衣，幽默互動迅速爆紅。

根據MLB.com記者貝爾（Mandy Bell）當時的訪問，Shane笑說，「我們還沒見過面，不過看看接下來會怎樣吧。昨天被標註在那麼多貼文裡，還多了幾個粉絲，收到一些原始 Beliebers的訊息，說真的滿好玩的。」

Shane也透露，看到Justin穿著印有「Not Shane Bieber」的球衣時非常驚訝，「我真的超興奮，也希望我們能很快有點進一步的互動，看看會發生什麼事。當下真的很驚訝！」

兩人「撞名」的話題不僅成為球迷間的熱門梗，甚至有球迷打趣建議，「下一步應該是 Shane上場時，背景音樂直接放 Justin 的《Baby》。」

當時，比柏效力克里夫蘭守護者，沒想到多年後，他轉戰小賈斯汀的家鄉球隊藍鳥，如今 小賈斯汀現身世界大賽，身穿Shane的藍鳥球衣為他力挺，對大谷翔平的全壘打比出「倒讚」，還被媒體捕捉畫面，引發熱議。這段「撞名兄弟情」也再度成為鎂光燈焦點。

▲ 小賈斯汀（Justin Bieber）倒讚大谷轟全壘打 。（圖／截自X）