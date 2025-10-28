運動雲

>

桃猿在洲際4度封王　陳晨威嗨拋彩帶喊話：請假球迷薪水我來支付

▲▼2025中職台灣大賽G5，陳晨威。（圖／記者李毓康攝）

▲陳晨威。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導 

樂天桃猿27日在台中洲際棒球場作客中信兄弟，經過延長賽以9比7逆轉勝出，成功拋下封王彩帶，奪下隊史首座中華職棒總冠軍。有趣的是，最靠近桃猿應援席的左外野手陳晨威，也在封王瞬間跟著球迷一起拋彩帶，畫面相當熱血。

洲際棒球場過去7度見證總冠軍誕生，包括桃猿3次、中信兄弟2次、統一獅1次、義大犀牛1次。桃猿隊在2014、2017、2019年以及今年2025年，都在同樣的洲際客場擊敗兄弟稱霸，堪稱「洲際封王專門戶」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳晨威本系列賽話題不斷，G4轟出致勝全壘打後，在記者會語出驚人：「好玩一直玩，烤肉烤起來，勝利贏過來！」成為球迷瘋傳的金句。

他也向球迷喊話：「在台中是客場又是平日，很多球迷要上班上課，希望大家可以撥空來幫桃猿加油，請假也可以！因為我們聽牌了，希望大家一起來拋下紅色彩帶！」

結果真的如他所願，桃猿完成封王時，他面向左外野「10號隊友」席，興奮地將彩帶高高拋向空中。球迷笑稱：「陳晨威是帶彩帶去守備的嗎？」

發表封王感言時，陳晨威依舊維持招牌幽默風格：「今年我們拿到冠軍，明年目標也是一樣，希望你們繼續進場為我們加油，好玩一直玩！」他還現場喊話：「我先問一下，有請假來的嗎？」引來全場熱烈回應，接著大笑補一句：「今天請假的薪水我來支付你們啦！」全場氣氛嗨到最高點。

關鍵字： 中職桃猿總冠軍陳晨威拋彩帶

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

世界大賽出現罕見誤判！藍鳥打者以為保送　一壘跑者遭夾殺成悲劇

世界大賽出現罕見誤判！藍鳥打者以為保送　一壘跑者遭夾殺成悲劇

大谷翔平炸裂！季後賽7轟登頂再追平松井秀喜紀錄　近4戰猛炸5發

大谷翔平炸裂！季後賽7轟登頂再追平松井秀喜紀錄　近4戰猛炸5發

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

不斷更新／小葛雷諾超前安！藍鳥5：4道奇

不斷更新／小葛雷諾超前安！藍鳥5：4道奇

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

古久保也管不了？林立笑：就是要烤肉！感謝林泓育傳承隊長精神

古久保也管不了？林立笑：就是要烤肉！感謝林泓育傳承隊長精神

古久保執教首冠封王噴香檳：像夢一樣　平野惠一相擁動容一幕

古久保執教首冠封王噴香檳：像夢一樣　平野惠一相擁動容一幕

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

【泰格與雪兒】桃園棒球

熱門新聞

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

世界大賽出現罕見誤判！藍鳥打者以為保送　一壘跑者遭夾殺成悲劇

大谷翔平炸裂！季後賽7轟登頂再追平松井秀喜紀錄　近4戰猛炸5發

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

不斷更新／小葛雷諾超前安！藍鳥5：4道奇

讀者回應

﻿

熱門新聞

1平野惠一賽後完整20分鐘問答！

2世界大賽罕見誤判！一壘遭夾殺成悲劇

3大谷翔平炸裂！追平松井秀喜

4史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去

5樂天桃猿奪中職總冠軍！周日封王遊行

最新新聞

1大谷翔平又轟！道奇5：5藍鳥

2黑豹旗重新、中山球場今日確定延賽

3陳晨威嗨拋彩帶喊話：請假的薪水我來支付

4溜馬裁掉懷斯曼　簽下灌籃王麥克朗

5世界大賽罕見誤判！一壘遭夾殺成悲劇

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

「好玩一直玩、烤肉烤起來」陳晨威嗨喊勝利贏過來：明天見！

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

【感動全車】身障婦雨中爬行搭公車 超暖司機抱她上下車

【傷害性不大侮辱性極強】姊一出門就臉歪嘴斜！　竟是妹用保鮮膜設下超狠陷阱

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

【海豚也有傲嬌的一面XD】自己不吃冰塊見同伴要吃竟把對方擠開！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366