桃猿在洲際4度封王　陳晨威嗨拋彩帶喊話：請假球迷薪水我來支付

▲陳晨威。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿27日在台中洲際棒球場作客中信兄弟，經過延長賽以9比7逆轉勝出，成功拋下封王彩帶，奪下隊史首座中華職棒總冠軍。有趣的是，最靠近桃猿應援席的左外野手陳晨威，也在封王瞬間跟著球迷一起拋彩帶，畫面相當熱血。

洲際棒球場過去7度見證總冠軍誕生，包括桃猿3次、中信兄弟2次、統一獅1次、義大犀牛1次。桃猿隊在2014、2017、2019年以及今年2025年，都在同樣的洲際客場擊敗兄弟稱霸，堪稱「洲際封王專門戶」。

陳晨威本系列賽話題不斷，G4轟出致勝全壘打後，在記者會語出驚人：「好玩一直玩，烤肉烤起來，勝利贏過來！」成為球迷瘋傳的金句。

他也向球迷喊話：「在台中是客場又是平日，很多球迷要上班上課，希望大家可以撥空來幫桃猿加油，請假也可以！因為我們聽牌了，希望大家一起來拋下紅色彩帶！」

結果真的如他所願，桃猿完成封王時，他面向左外野「10號隊友」席，興奮地將彩帶高高拋向空中。球迷笑稱：「陳晨威是帶彩帶去守備的嗎？」

發表封王感言時，陳晨威依舊維持招牌幽默風格：「今年我們拿到冠軍，明年目標也是一樣，希望你們繼續進場為我們加油，好玩一直玩！」他還現場喊話：「我先問一下，有請假來的嗎？」引來全場熱烈回應，接著大笑補一句：「今天請假的薪水我來支付你們啦！」全場氣氛嗨到最高點。