運動雲

>

老友瓊斯竟成「內鬼」連AD出賽狀況都外流　美媒曝詹皇很不滿

▲▼湖人天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲昔日戰友將他的出賽狀況洩密給賭徒，傳出詹姆斯很不開心。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA近來爆出賭博醜聞，湖人天王詹姆斯（LeBron James）意外被掃到，曾在2022-23賽季協助他訓練的好友兼前隊友瓊斯（Damon Jones），涉嫌將他與戴維斯（Anthony Davis）的出賽狀況洩漏給賭徒。據洛城媒體《Lakers Daily》報導，詹皇對此感到很不滿。

消息人士透露，詹姆斯與瓊斯相識多年，私交甚篤，卻完全不知對方在2022-23賽季期間，私下將關於他出賽狀態的「非公開資訊」透露給賭徒。報導指出，2023年2月9日（當地時間）湖人對上公鹿之戰前，瓊斯便告訴賭徒「詹姆斯不會上場」，而球隊當時尚未對外發布訊息。最終少了詹皇的湖人以106比115在主場吞敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼詹姆斯、瓊斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲瓊斯曾是詹姆斯騎士時期隊友，後被帶進湖人輔助訓練，卻涉嫌洩漏內部資訊。（圖／達志影像／美聯社）

儘管瓊斯該季並非湖人正式教練團成員，但他與詹姆斯一同進行賽前訓練，並享有進入休息室、搭乘球隊包機與隨行住宿的特權，能接觸到大量內部資訊。消息人士更指出，瓊斯不僅洩漏詹皇的健康狀況，連前湖人當家長人戴維斯的出賽狀況也被他「外流」。

詹姆斯與瓊斯早在克里夫蘭騎士時期就結下深厚情誼，兩人曾並肩作戰3個賽季。據悉，詹皇在2022-23賽季主動邀請瓊斯加入湖人，原因是老友希望轉型教練，而他願意伸出援手。如今這起醜聞傳出，對雙方關係無疑是一大打擊，《Lakers Daily》就披露，詹皇對此感到相當不滿。

現年40歲的詹姆斯目前因右側坐骨神經痛休養中，暫時不會接受媒體訪問。根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，他最快可望於11月中旬回歸，迎來本季首戰。屆時他將再次面對媒體，而外界預料，「瓊斯洩密事件」將成為提問焦點之一。

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇瓊斯戴維斯賭博

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

兄弟G5打線出爐！陳俊秀先發、江坤宇移至二棒　全力阻止桃猿封王

兄弟G5打線出爐！陳俊秀先發、江坤宇移至二棒　全力阻止桃猿封王

單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷翔平笑：太太非常喜歡那口號

「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷翔平笑：太太非常喜歡那口號

藍鳥高度警戒G4登板的大谷　教頭曝搶勝關鍵：儘早讓道奇先發退場

藍鳥高度警戒G4登板的大谷　教頭曝搶勝關鍵：儘早讓道奇先發退場

道奇返洛杉磯包機嚴重延誤　羅伯斯：不知是不是「刻意安排」

道奇返洛杉磯包機嚴重延誤　羅伯斯：不知是不是「刻意安排」

洛城部落格批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂

洛城部落格批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂

不斷更新／余德龍安打、林立改判上壘　桃猿2局上扳平為3比3

不斷更新／余德龍安打、林立改判上壘　桃猿2局上扳平為3比3

G5決戰洲際！中職史上僅3次逆轉封王　兄弟推李博登背水一戰　

G5決戰洲際！中職史上僅3次逆轉封王　兄弟推李博登背水一戰　

【狗能等口水不能等】原來這就是被吃的感覺啊

熱門新聞

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

兄弟G5打線出爐！陳俊秀先發、江坤宇移至二棒　全力阻止桃猿封王

單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷翔平笑：太太非常喜歡那口號

藍鳥高度警戒G4登板的大谷　教頭曝搶勝關鍵：儘早讓道奇先發退場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸完投壓制藍鳥　賽後暖舉被讚翻

2朗希「土下座」致敬山本　球迷笑翻

3中信兄弟G5打線出爐！

4馬傑森明趕回花蓮入伍盼今晚封王

5「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷妙回

最新新聞

1林立改判上壘　桃猿2局上扳平為3比3

2總統盃街舞大賽　孫振領銜齊聚炸場

3中等學校高爾夫隊際錦標賽　吳雙奪雙冠

4馬傑森明趕回花蓮入伍盼今晚封王

5朱承洋談出場樂揭幕後驚喜

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

籃籃賽後繞大巨蛋三圈　兌現當初樂天晉級的承諾

【說到做到！】籃籃賽後繞大巨蛋三圈！為了樂天晉級信守承諾

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

【月老慌了】沒人告訴我萬聖節出差 會遇到狂熱信徒啊!!!

【不給糖就妨礙公務？】警察超寵萌娃！萬聖節樂呵呵從口袋掏糖送小朋友

【獨享冷氣！】男闖ATM「打地舖睡覺」還將自動門反鎖

楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了

【萬聖節最Ｑ兄弟檔】弟弟扮八爺！追不上七爺哥哥ＸＤ
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366