老友瓊斯竟成「內鬼」連AD出賽狀況都外流　美媒曝詹皇很不滿

記者游郁香／綜合報導

NBA近來爆出賭博醜聞，湖人天王詹姆斯（LeBron James）意外被掃到，曾在2022-23賽季協助他訓練的好友兼前隊友瓊斯（Damon Jones），涉嫌將他與戴維斯（Anthony Davis）的出賽狀況洩漏給賭徒。據洛城媒體《Lakers Daily》報導，詹皇對此感到很不滿。

消息人士透露，詹姆斯與瓊斯相識多年，私交甚篤，卻完全不知對方在2022-23賽季期間，私下將關於他出賽狀態的「非公開資訊」透露給賭徒。報導指出，2023年2月9日（當地時間）湖人對上公鹿之戰前，瓊斯便告訴賭徒「詹姆斯不會上場」，而球隊當時尚未對外發布訊息。最終少了詹皇的湖人以106比115在主場吞敗。

儘管瓊斯該季並非湖人正式教練團成員，但他與詹姆斯一同進行賽前訓練，並享有進入休息室、搭乘球隊包機與隨行住宿的特權，能接觸到大量內部資訊。消息人士更指出，瓊斯不僅洩漏詹皇的健康狀況，連前湖人當家長人戴維斯的出賽狀況也被他「外流」。

詹姆斯與瓊斯早在克里夫蘭騎士時期就結下深厚情誼，兩人曾並肩作戰3個賽季。據悉，詹皇在2022-23賽季主動邀請瓊斯加入湖人，原因是老友希望轉型教練，而他願意伸出援手。如今這起醜聞傳出，對雙方關係無疑是一大打擊，《Lakers Daily》就披露，詹皇對此感到相當不滿。

現年40歲的詹姆斯目前因右側坐骨神經痛休養中，暫時不會接受媒體訪問。根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，他最快可望於11月中旬回歸，迎來本季首戰。屆時他將再次面對媒體，而外界預料，「瓊斯洩密事件」將成為提問焦點之一。