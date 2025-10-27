黑豹旗／熱力雄女！韓采真敲二壘打全隊歡呼「沒遺憾了」

▲中信盃黑豹旗高雄女中。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

中信盃黑豹旗女子組賽事27日登場，高雄女中對上勁敵南崁高中，首戰以0比29落敗，不過高三學姊韓采真擊出二壘安打，成為全場亮點。

高雄女中女子棒球隊本屆重返黑豹旗，校長鄭文儀表示，球隊是學校在開放女子組後首批成立的隊伍之一，「前年首次參賽，去年因人數不足停賽，今年再度成軍，主要靠新進的一年級生補上戰力。」

目前球隊共有一名高三學姊與多位新血共同出戰。鄭校長說，球員今天還擊出安打並在滿壘時得分，表現相當不錯。他也透露，由於校內缺乏適合場地，球隊多在校外訓練，但學校仍全力支持，希望女孩們能在棒球場上找到運動目標與成就感。

韓采真此役擔任先發第二棒、鎮守左外野，第一打席就敲出二壘安打。高雄女中隨後靠吳伊晴選到保送、陳語恩觸身球保送形成滿壘，可惜最後留下殘壘。

回憶前年首屆參賽時，韓采真還是高一菜鳥，暑假期間被學妹邀回球隊，如今在畢業前最後一戰掃出二壘安打，她笑說：「還滿意外的，剛好有咬到球，打得比較遠一點，沒有遺憾了。」與創隊時的菜鳥時期不同，如今身為學姊多了一份責任感，她坦言：「球隊氣氛很不一樣，自己也要學著帶領學妹，她們其實也很厲害。」

韓采真平時是台鋼雄鷹球迷，最喜歡的球員是曾子祐，因為他「打得好、又是狀元還很帥」；另外也欣賞剛加盟統一獅的黃天賜，從他擔任U12台灣隊長時就關注至今，兩年前還在黑豹旗上向他索取簽名。