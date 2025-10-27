▲即將再登世界大賽先發舞台 41歲薛茲爾：這就是你打球的目的。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

多倫多藍鳥總教練施奈德（John Schneider）近日受訪時回顧，當球隊還沉浸在美聯冠軍系列戰G7獲勝的喜悅中時，3屆賽揚獎得主薛茲爾（Max Scherzer）已經迫不及待的想知道自己在世界大賽的任務。

John Schneider says Max Scherzer and Shane Bieber will start Games 3 & 4 for the Blue Jays pic.twitter.com/FJt2PtTjBc
October 25, 2025

「他那時走過來問我：我什麼時候在世界大賽先發？」施奈德回憶道，「我說，Max，我正在喝啤酒啊，兄弟；他就是那麼有紀律，總是要清楚知道自己該做什麼。」

如今答案揭曉，藍鳥將派41歲的薛茲爾於世界大賽第3戰登板先發，對決洛杉磯道奇右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）；至於第4戰，道奇將推出「二刀流」球星大谷翔平對決藍鳥右投畢柏（Shane Bieber）。

Max Scherzer is lined up to start his 5th career #WorldSeries game Monday in LA!#MLBTonight discusses expectations for the 41-year-old in Game 3. pic.twitter.com/TQfB8aQYpS — MLB Network (@MLBNetwork) October 26, 2025

對於再次登上世界大賽舞台，薛茲爾難掩興奮，他說：「這真是太棒了，這就是你打球的理由，為了能夠走到這個位置、這個時刻，擁有爭取冠軍的機會，你會想起整個人生中發生的種種事情，覺得能再得到一次機會是多麼幸運，有那麼多優秀球員一輩子都沒打過世界大賽，也有很多球員一生只有一次機會。」

薛茲爾在分區系列戰對洋基時未被列入名單，本次季後賽僅先發過一場，於美聯冠軍戰第4戰對西雅圖水手，他在那場比賽中主投5.2局失2分率隊獲勝，這也是他生涯第8場季後賽勝利、且是自2019年隨華盛頓國民奪冠以來的首場季後賽勝投。

Max Scherzer asked John Schneider during the ALCS Game 7 celebration when he’d be starting in the World Series:



Schneider’s response:



“Max, I’m enjoying a beer, man.” pic.twitter.com/zsNQAxAx70 — Adam Laskaris (@adam_la2karis) October 25, 2025

此外，薛茲爾也成為自2008年費城人45歲老將莫耶（Jamie Moyer）之後，季後賽中最年長的先發投手。

薛茲爾在2021年球季中期被交易至道奇後，短短11場先發拿下7勝0敗，當時便給道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）留下深刻印象。

羅伯斯談到這位昔日愛將時說：「他是獨一無二的，是個偉大的競爭者，比賽中最好不要碰他，也不要拍他屁股，他想當那個主導一切的人，我很享受能執教一位未來名人堂球員的經驗，他非常聰明，他首先是一名棒球員，其次才是投手，第三戰對我們來說會是個很好的考驗。」