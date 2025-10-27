運動雲

>

即將再登世界大賽先發舞台　41歲薛茲爾：這就是你打球的目的

▲即將再登世界大賽先發舞台　41歲薛茲爾：這就是你打球的目的。（圖／路透）

▲即將再登世界大賽先發舞台　41歲薛茲爾：這就是你打球的目的。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

多倫多藍鳥總教練施奈德（John Schneider）近日受訪時回顧，當球隊還沉浸在美聯冠軍系列戰G7獲勝的喜悅中時，3屆賽揚獎得主薛茲爾（Max Scherzer）已經迫不及待的想知道自己在世界大賽的任務。

「他那時走過來問我：我什麼時候在世界大賽先發？」施奈德回憶道，「我說，Max，我正在喝啤酒啊，兄弟；他就是那麼有紀律，總是要清楚知道自己該做什麼。」

如今答案揭曉，藍鳥將派41歲的薛茲爾於世界大賽第3戰登板先發，對決洛杉磯道奇右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）；至於第4戰，道奇將推出「二刀流」球星大谷翔平對決藍鳥右投畢柏（Shane Bieber）。

對於再次登上世界大賽舞台，薛茲爾難掩興奮，他說：「這真是太棒了，這就是你打球的理由，為了能夠走到這個位置、這個時刻，擁有爭取冠軍的機會，你會想起整個人生中發生的種種事情，覺得能再得到一次機會是多麼幸運，有那麼多優秀球員一輩子都沒打過世界大賽，也有很多球員一生只有一次機會。」

薛茲爾在分區系列戰對洋基時未被列入名單，本次季後賽僅先發過一場，於美聯冠軍戰第4戰對西雅圖水手，他在那場比賽中主投5.2局失2分率隊獲勝，這也是他生涯第8場季後賽勝利、且是自2019年隨華盛頓國民奪冠以來的首場季後賽勝投。

此外，薛茲爾也成為自2008年費城人45歲老將莫耶（Jamie Moyer）之後，季後賽中最年長的先發投手。

薛茲爾在2021年球季中期被交易至道奇後，短短11場先發拿下7勝0敗，當時便給道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）留下深刻印象。

羅伯斯談到這位昔日愛將時說：「他是獨一無二的，是個偉大的競爭者，比賽中最好不要碰他，也不要拍他屁股，他想當那個主導一切的人，我很享受能執教一位未來名人堂球員的經驗，他非常聰明，他首先是一名棒球員，其次才是投手，第三戰對我們來說會是個很好的考驗。」

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球多倫多藍鳥

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

洛城媒體批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂

洛城媒體批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂

睽違4291天奪冠！曾雅妮激動落淚　「再大的風雨都會過去！」

睽違4291天奪冠！曾雅妮激動落淚　「再大的風雨都會過去！」

G5決戰洲際！中職史上僅3次逆轉封王　兄弟推李博登背水一戰　

G5決戰洲際！中職史上僅3次逆轉封王　兄弟推李博登背水一戰　

兄弟明背水一戰推李博登先發！平野：目標3連勝 猿由魔神樂應戰

兄弟明背水一戰推李博登先發！平野：目標3連勝 猿由魔神樂應戰

藍鳥高度警戒G4登板的大谷　教頭曝搶勝關鍵：儘早讓道奇先發退場

藍鳥高度警戒G4登板的大谷　教頭曝搶勝關鍵：儘早讓道奇先發退場

林昀儒、鄭怡靜今年首座混雙冠軍到手　3比1力退香港組合

林昀儒、鄭怡靜今年首座混雙冠軍到手　3比1力退香港組合

即將再登世界大賽先發舞台　41歲薛茲爾：這就是你打球的目的

即將再登世界大賽先發舞台　41歲薛茲爾：這就是你打球的目的

延賽成關鍵轉折！　威能帝談調整心態與恢復滿血體能關鍵

延賽成關鍵轉折！　威能帝談調整心態與恢復滿血體能關鍵

【互動暖哭】湘荷太喜歡多慧姐姐 小奶音委屈喊：捨不得他們回家QQ

熱門新聞

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

洛城媒體批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂

睽違4291天奪冠！曾雅妮激動落淚　「再大的風雨都會過去！」

G5決戰洲際！中職史上僅3次逆轉封王　兄弟推李博登背水一戰　

兄弟明背水一戰推李博登先發！平野：目標3連勝 猿由魔神樂應戰

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸完投壓制藍鳥　賽後暖舉被讚翻

2道奇媒體批藍鳥牛棚致命問題

3朗希「土下座」致敬山本　球迷笑翻

4睽違4291天奪冠！曾雅妮落淚道感謝

5G5兄弟推李博登背水一戰　

最新新聞

1時刻關注大谷？藍鳥教頭幽默回應

2藍鳥高度警戒大谷　教頭曝搶勝關鍵

3朗希「土下座」致敬山本　球迷笑翻

441歲薛茲爾即將再登世界大賽先發舞台

5道奇媒體批藍鳥牛棚致命問題

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

籃籃賽後繞大巨蛋三圈　兌現當初樂天晉級的承諾

【說到做到！】籃籃賽後繞大巨蛋三圈！為了樂天晉級信守承諾

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

【不給糖就妨礙公務？】警察超寵萌娃！萬聖節樂呵呵從口袋掏糖送小朋友

【月老慌了】沒人告訴我萬聖節出差 會遇到狂熱信徒啊!!!

【獨享冷氣！】男闖ATM「打地舖睡覺」還將自動門反鎖

楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了

李興文是陸戰隊退役　勸世閃兵：知恥近乎勇
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366