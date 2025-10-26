睽違4291天奪冠！曾雅妮激動落淚　「再大的風雨都會過去！」

▲曾雅妮奪下緯創女子公開賽冠軍，結束長達11年的冠軍荒，在頒獎儀式上激動落淚。（圖／大會提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

「微笑球后」曾雅妮今（26）日在2025緯創女子公開賽以總桿130桿強勢封后，終結長達4291天的冠軍荒，也拿下生涯第7座歐巡冠軍盃，她賽後忍不住激動落淚，她以歷經起伏的自身經歷鼓勵大家，「多大的風雨終有一日都會過去！」

賽事今日進行首輪復賽與第二回合，曾雅妮早上完成首輪補賽，繳出低於標準桿9桿的63桿佳績，隨即投入第二輪。雖然開局連續數洞無法抓鳥、一度被對手超前，但她在過九洞後強勢反彈，靠連續博蒂重新拉開差距，最終以第二回合67桿作收，兩回合合計130桿登上冠軍寶座。

談到第二輪一度失去節奏的狀況，曾雅妮直言，「很久沒有排在最後一組的領先組，前幾洞其實有點緊張，第一推的判讀都有些當機，可能太想打好。不過我還是告訴自己一桿一桿慢慢來，後面還是有很多機會讓自己得分。」

在被反超之下，曾雅妮仍堅持信念，「我還是告訴自己不要慌張，自己已經打得很不錯，接著第12洞這關鍵的5碼推桿非常關鍵，我告訴自己一定要推進，盡量把優勢拉回來，創造的氣勢必須延續下去。我盡量讓自己肢體語言變得更為自信，抬頭挺身正向面對每一桿。」

曾雅妮也感謝這場勝利背後的重要夥伴陳子涵，「她在不少果嶺上研判得比我更精準，給予我的建議也非常確實，真的對我的成績幫助很大，有助於我場上更相信自己的直覺。過程中我們兩人互相信任，也謝謝有這麼好的朋友陪在身邊。」她補充道，「過去的10年就如同前幾天的天氣一樣，今天總算出現陽光，不要放棄，總會有朝一日看到成果！」

在第18洞果嶺確定奪冠後，曾雅妮激動落淚，頒獎台上仍難掩情緒。她感性地說，「謝謝緯創給我這次機會能夠上場比賽，並一直以來支持台灣高爾夫運動，讓選手有這樣的舞台，讓台巡與歐巡共同認證這場賽事，讓選手愈來愈進步。同時我也謝謝TLPGA劉依貞理事長這些年辛苦的讓我們可以透過賽事累積世界積分。更謝謝親友的陪伴和我的贊助商，沒有你們就沒有這次的冠軍。也謝謝揚昇球場和所有工作人員，因為你們的努力我們才有這麼好的球場。」

她也鼓勵所有人，「過去這段日子我每天都在想，究竟還有沒有機會像這樣子上台受獎，我要跟各位說的是，無論遇到怎樣的低潮和困難，都要像我一樣不輕言放棄，多大的風雨終有一日都會過去！」