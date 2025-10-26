運動雲

>

睽違4291天奪冠！曾雅妮激動落淚　「再大的風雨都會過去！」

▲▼曾雅妮奪下緯創女子公開賽冠軍，結束長達11年的冠軍荒，在頒獎儀式上激動落淚。（圖／大會提供）

▲曾雅妮奪下緯創女子公開賽冠軍，結束長達11年的冠軍荒，在頒獎儀式上激動落淚。（圖／大會提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

「微笑球后」曾雅妮今（26）日在2025緯創女子公開賽以總桿130桿強勢封后，終結長達4291天的冠軍荒，也拿下生涯第7座歐巡冠軍盃，她賽後忍不住激動落淚，她以歷經起伏的自身經歷鼓勵大家，「多大的風雨終有一日都會過去！」

賽事今日進行首輪復賽與第二回合，曾雅妮早上完成首輪補賽，繳出低於標準桿9桿的63桿佳績，隨即投入第二輪。雖然開局連續數洞無法抓鳥、一度被對手超前，但她在過九洞後強勢反彈，靠連續博蒂重新拉開差距，最終以第二回合67桿作收，兩回合合計130桿登上冠軍寶座。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到第二輪一度失去節奏的狀況，曾雅妮直言，「很久沒有排在最後一組的領先組，前幾洞其實有點緊張，第一推的判讀都有些當機，可能太想打好。不過我還是告訴自己一桿一桿慢慢來，後面還是有很多機會讓自己得分。」

▲▼曾雅妮奪下緯創女子公開賽冠軍，結束長達11年的冠軍荒，在頒獎儀式上激動落淚。（圖／大會提供）

在被反超之下，曾雅妮仍堅持信念，「我還是告訴自己不要慌張，自己已經打得很不錯，接著第12洞這關鍵的5碼推桿非常關鍵，我告訴自己一定要推進，盡量把優勢拉回來，創造的氣勢必須延續下去。我盡量讓自己肢體語言變得更為自信，抬頭挺身正向面對每一桿。」

曾雅妮也感謝這場勝利背後的重要夥伴陳子涵，「她在不少果嶺上研判得比我更精準，給予我的建議也非常確實，真的對我的成績幫助很大，有助於我場上更相信自己的直覺。過程中我們兩人互相信任，也謝謝有這麼好的朋友陪在身邊。」她補充道，「過去的10年就如同前幾天的天氣一樣，今天總算出現陽光，不要放棄，總會有朝一日看到成果！」

在第18洞果嶺確定奪冠後，曾雅妮激動落淚，頒獎台上仍難掩情緒。她感性地說，「謝謝緯創給我這次機會能夠上場比賽，並一直以來支持台灣高爾夫運動，讓選手有這樣的舞台，讓台巡與歐巡共同認證這場賽事，讓選手愈來愈進步。同時我也謝謝TLPGA劉依貞理事長這些年辛苦的讓我們可以透過賽事累積世界積分。更謝謝親友的陪伴和我的贊助商，沒有你們就沒有這次的冠軍。也謝謝揚昇球場和所有工作人員，因為你們的努力我們才有這麼好的球場。」

她也鼓勵所有人，「過去這段日子我每天都在想，究竟還有沒有機會像這樣子上台受獎，我要跟各位說的是，無論遇到怎樣的低潮和困難，都要像我一樣不輕言放棄，多大的風雨終有一日都會過去！」

關鍵字： 高爾夫曾雅妮TLPGA緯創女子公開賽揚昇球場歐巡女子高球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

媽祖加持主場！陳晨威轟致勝2分砲　桃猿3比1勝兄弟聽牌

媽祖加持主場！陳晨威轟致勝2分砲　桃猿3比1勝兄弟聽牌

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

兄弟明背水一戰推李博登先發！平野：目標3連勝 猿由魔神樂應戰

兄弟明背水一戰推李博登先發！平野：目標3連勝 猿由魔神樂應戰

延賽成關鍵轉折！　威能帝談調整心態與恢復滿血體能關鍵

延賽成關鍵轉折！　威能帝談調整心態與恢復滿血體能關鍵

睽違4291天奪冠！曾雅妮激動落淚　「再大的風雨都會過去！」

睽違4291天奪冠！曾雅妮激動落淚　「再大的風雨都會過去！」

黑豹旗／台北商大「地下跑道練球」　抽到榖保全隊先準備護檔！

黑豹旗／台北商大「地下跑道練球」　抽到榖保全隊先準備護檔！

桃猿3勝1敗奪冠機率100％！球團史首冠只差一步　兄弟命懸一線

桃猿3勝1敗奪冠機率100％！球團史首冠只差一步　兄弟命懸一線

大谷與藍鳥MVP「友好互動」引熱議　賽後限動成「山本特輯」

大谷與藍鳥MVP「友好互動」引熱議　賽後限動成「山本特輯」

「好玩一直玩、烤肉烤起來」陳晨威嗨喊勝利贏過來：明天見！

「好玩一直玩、烤肉烤起來」陳晨威嗨喊勝利贏過來：明天見！

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

熱門新聞

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

媽祖加持主場！陳晨威轟致勝2分砲　桃猿3比1勝兄弟聽牌

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

兄弟明背水一戰推李博登先發！平野：目標3連勝 猿由魔神樂應戰

延賽成關鍵轉折！　威能帝談調整心態與恢復滿血體能關鍵

睽違4291天奪冠！曾雅妮激動落淚　「再大的風雨都會過去！」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸完投壓制藍鳥　賽後暖舉被讚翻

2媽祖加持主場！陳晨威2分砲率猿聽牌

3媽祖來了！雙宮進場為桃猿祈福

4兄弟明派李博登！平野：目標3連勝

5睽違4291天奪冠！曾雅妮落淚道感謝

最新新聞

1山本由伸完投壓制藍鳥　賽後暖舉被讚翻

2睽違4291天奪冠！曾雅妮落淚道感謝

3台北商大抽到榖保先準備護檔！

4林昀儒、鄭怡靜今年首座混雙冠軍到手

5北商棒壘社幾乎愛兄弟熱血應援

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

籃籃賽後繞大巨蛋三圈　兌現當初樂天晉級的承諾

【說到做到！】籃籃賽後繞大巨蛋三圈！為了樂天晉級信守承諾

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

【不給糖就妨礙公務？】警察超寵萌娃！萬聖節樂呵呵從口袋掏糖送小朋友

【獨享冷氣！】男闖ATM「打地舖睡覺」還將自動門反鎖

【月老慌了】沒人告訴我萬聖節出差 會遇到狂熱信徒啊!!!

【川普嗨到當眾跳舞】馬來西亞高規格紅毯迎接川普

李興文是陸戰隊退役　勸世閃兵：知恥近乎勇
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366