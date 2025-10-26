運動雲

首戰8比2擊敗韓華！LG奪冠率破7成　韓職季後賽連33場滿座新高

▲韓國大賽首戰引爆蠶室。（圖／截自LG雙子官方粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國大賽26日在首爾蠶室棒球場熱鬧開打，由例行賽龍爭虎鬥的兩大勁旅——LG雙子與韓華鷹正面對決。最終LG火力全開，以8比2痛擊韓華，在七戰四勝制系列賽拔得頭籌。

LG先發投手托爾赫斯特（Anders Tolhurst）繳出優質先發，主投6局被7安打、無保送、送出7次三振、失2分，用82球完成任務，拿下勝投並獲選當日MVP。

LG全場敲出7支安打、選到6次保送，火力分布平均。申珉宰全場5打數3安打，貢獻2打點、3得分；文保京敲出2安打、2打點；金賢洙2打數1安打、貢獻2打點外加2次保送；而朴海旻單場3打數1安打，卻是最亮眼的一發，他在第五局敲出關鍵陽春砲，幫助LG穩定領先局勢。

除了火力兇猛，LG守備也相當出色。首局朴海旻在外野飛身接殺韓華打者文賢彬的長打，化解失分危機；申珉宰則在中後段多次撲接滾地球，展現守備敏捷。

韓國大賽首戰在首爾蠶室棒球場湧入23,750名滿場觀眾，現場氣氛熱烈。回顧過往，韓職曾在2009年至2011年間創下季後賽跨季連26場滿場的紀錄，而近年韓職人氣持續攀升，如今已將紀錄推高至連續33場全數售罄，再度突破歷史高牆。

若僅計算韓國大賽，自2022年以來更是連17戰爆滿。本季季後賽至今共進行12場，累積觀眾人數已達26萬人，韓職正朝著「季後賽全場滿座」的完美紀錄邁進，展現出前所未有的棒球熱潮。

賽後，LG總教練廉京燁滿面笑容表示：「第一局金賢洙和文保京拿下第一分，讓球隊很快進入節奏。第五局朴海旻那支全壘打真的太關鍵，讓整個比賽變得輕鬆許多。」他笑著補充說：「老實講，我完全沒想到他會打全壘打！」

被問到更喜歡朴海旻的「首局美技」還是「第五局全壘打」時，廉京燁笑說：「兩個都很好，但我更喜歡那支全壘打。當時球隊需要追加分，他那一棒讓我在牛棚調度上更有餘裕，也給球隊信心。」

這場勝利對LG意義重大。根據統計，韓國大賽首戰奪勝的球隊，最終有高達73.2%的機率奪冠（41次中30次封王）。廉京燁表示，這次球隊在休兵期做足準備，「我們和打擊教練討論了很多，如何在第一戰就調整打擊狀態。分析團隊和教練群真的幫了大忙，關鍵時刻都有安打出現。」

LG開出漂亮紅盤，系列賽戰成1比0領先。接下來雙方將持續在蠶室球場交鋒，LG力拚連霸，韓華則要挑戰睽違26年的冠軍夢，火藥味濃厚的韓國大賽正式開打。

