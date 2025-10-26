6局沒攻下分數…平野坦言「很傷」　一球失投成勝負分水嶺

▲吳俊偉 。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟今（26）日在總冠軍賽G4以1比3不敵樂天桃猿，系列戰陷入1勝3敗的絕對劣勢。賽後總教練平野惠一再次向球迷致歉，並坦言6局無人出局一三壘沒能攻下分數，是整場比賽中相當關鍵、也是最痛的一個半局。

「首先，很感謝今天滿場的觀眾朋友，不只是樂天主場，還有許多兄弟球迷進場應援，對於以敗戰作收，我也對球迷感到非常抱歉。」平野表示，雙方都是王牌投手對決，要得分本來就不容易，球隊的策略是想辦法儘早將對方先發打退，並在中繼後援階段創造機會。

「但面對好投手時，最重要的是不失分，也要把握少數進攻機會。尤其在六局無人出局一三壘沒得分，這真的很傷。」平野坦言。

談到8局下換投時機，平野直言，「這是我的判斷。」他進一步指出，羅戈當時球威和控球確實出現下滑，加上比賽進入僵持階段，「下一分非常關鍵」，因此決定改由吳俊偉接手，「這是在那種情況下，我認為防止失分的最佳選擇。」

不過吳俊偉在兩好球情況下投出失投直球，被陳晨威轟出2分砲，讓比賽形成關鍵分水嶺。

平野表示，「對方在這局也有短打失誤，變成兩出局後，他在兩好球情況下投出一顆失投直球，被對方確實咬中。中繼投手的工作是一球都不能失誤、不能有藉口，我相信他本人也非常清楚。」





▲陳晨威。（圖／記者李毓康攝）