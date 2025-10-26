運動雲

中信盃黑豹旗／台北商大遭榖保0比26KO　杜承熹三振U18國手引歡呼

▲杜承熹。（圖／截自轉播）

▲台北商大杜承熹。（圖／截自公視+轉播）

記者楊舒帆／台南報導

中信盃黑豹旗26日開幕戰由台北商大對上上屆冠軍穀保家商，最終台北商大以0比26在3局提前遭到KO，不過投手杜承熹三振U18國手張乙安，成為球隊的一大亮點。

身為社團球隊的台北商大面對科班強敵，首局就難以招架，全局共被敲14支安打、送出9次保送，另有4次守備失誤，僅首局就被攻下26分，整個半局耗時近1小時才結束。

不過先發投手杜承熹首局在面對穀保第5棒、U18國手張乙安時，用7顆球讓他揮空三振，成為一大亮點，場邊也給予熱烈歡呼。他賽後謙虛地說：「好像是用變化球讓他三振的。」

就讀高二的杜承熹此戰擔任先發，面對強大的穀保打線，共對18名打者，被敲9支安打並投出4次保送。總教練盧瑞祥仍給予肯定：「他的控球不錯，好球數也能先搶到，只是決勝球還差一點。」

談到三振張乙安時，休息室的反應，盧瑞祥笑說，「當然很開心，畢竟算是榖保最好的打者，也打過U18，雖然他可能不太習慣球速這麼慢的球，也是能三振原因之一啦。」

杜承熹從小參加港湖社區棒球，過去最大型的比賽是國小時期的諸羅山盃邀請賽，還曾打敗過勁旅東園國小。他回憶說：「那場比賽印象很深，我那時還一直盜壘。」這次再參加中信盃黑豹旗，也為高中生涯留下特別回憶。
 

