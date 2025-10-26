中信盃黑豹旗／U18許書誠「精準控球王」　笑稱：張乙安讓我的啦

▲中信盃黑豹旗「精準控球王」許書誠（左三）擊敗張乙安（左四）奪冠。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

中信盃黑豹旗26日在台南亞太副棒球場舉行開幕典禮，重頭戲「精準控球王」比賽最終由許書誠與張乙安兩位U18好手爭奪冠軍，兩人一路激戰到同分，最後以命中率分出勝負，許書誠以些微差距奪冠。他笑說：「是張乙安讓我的啦！」

「精準控球王」比賽考驗選手投九宮格的準度，若能命中全部9格即可完成「ALL IN大滿貫」。今年共有6位選手參賽，分別是高苑工商許書誠、台南一中許璁軒、白河工商廖晨安、興大附農李哲宇、大安高工賴柏安，以及榖保家商張乙安。

在預賽中，張乙安表現亮眼，完成9格「ALL IN大滿貫」，拿下20分；許書誠則以14分名列第二。兩人晉級決賽後再度正面交鋒，最終雙方戰成11分平手，依命中率判定，許書誠少差一格、張乙安少兩格，最終由許書誠拔得頭籌。

許書誠賽後笑著說：「應該是張乙安讓我的啦！」他表示格子面積算大，難度不高，「我們賽前還說，不管誰第一名都想挑戰大滿貫！原本以為是他贏，因為他看起來超準。」

許書誠9月剛結束U18世界盃的洗禮，沒想到在黑豹旗開幕典禮上被中華棒協理事長辜仲諒點名出列，這並非典禮既定流程，讓他當場愣住，「我以為沒人會走出來，結果張乙安也有站出來。」最後兩人和其他國手一起接受全場掌聲喝采。

談到因U18世界盃而受到關注，剛剛開幕有其他球員認出許書誠是U18國手、主動找他合照，但他強調：「雖然關注度變高，但我不會改變，還是會專注在自己該做的事上。」