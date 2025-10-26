運動雲

重返台灣大賽舞台！　嚴宏鈞復出後一軍首秀：對自己說一聲辛苦了

▲樂天桃猿嚴宏鈞 。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／桃園報導

2024年7月因右膝十字韌帶斷裂與半月板受傷接受手術、休養近1年的樂天桃猿捕手嚴宏鈞，今年歷經長時間復健後終於重回球場，雖然整季未在一軍出賽，但仍被總教練帶入季後挑戰賽以及台灣大賽名單；對於能再次穿上球衣、站上總冠軍系列賽的舞台，嚴宏鈞表示：對自己也說一聲辛苦了！

嚴宏鈞去年下半季因傷動刀，整個休賽季都投入復健訓練；他坦言，過程「真的蠻辛苦的」，尤其在剛復出打復健賽時，手術部位仍會不適，「棒球是高強度運動，剛開始一定會有不舒服，也需要時間去磨合。」

雖然本季未登上一軍，他仍隨隊從挑戰賽階段開始全程準備，嚴宏鈞說，自己不管有沒有上場，都希望能在場邊協助隊友，「注意比賽細節，提醒大家哪裡可以更好，這也是我幫助球隊的一種方式。」

在台灣大賽G3第9局上場替補登場守備時，他形容當下心情「很感動」，因為那是自己睽違整季後第一次正式一軍出賽，「真的對自己說一聲辛苦了！」

對於教練團將他列入季後賽以及TS名單，嚴宏鈞並不感到意外，「在名單公布前，總教練就已經讓我跟著大家一起訓練，主要是看身體狀況能不能應付比賽，」他表示，無論出於經驗或其他考量，「我都只想隨時準備好，能幫助球隊一點是一點。」

談到目前身體狀況，嚴宏鈞透露已恢復良好，但仍謹慎看待，「要說百分之百可能不敢保證，捕手難免會有衝撞和蹲捕的不舒服，但那是我該去克服的。」

至於桃猿目前在系列賽以2比1領先中信兄弟，卻連日受天候干擾延賽，他最後強調球隊氣氛依舊穩定，「我們從挑戰賽準備到現在，心情都保持一樣，不會因領先就鬆懈，就算你已經剩下最後一個球就可以去拿到最後一個出局數，也不可以去掉以輕心。」

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒中信兄弟台灣大賽嚴宏鈞

【當場起火】機車倒地燒成「火球」！　北市路口車禍騎士腳底著火急逃生

