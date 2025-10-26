運動雲

追上田中將大、達比修有　山本由伸並列日本投手「季後賽最多勝」

▲▼洛杉磯道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸連兩場季後賽完投奪勝，追平田中將大與達比修有，並列日本投手季後賽最多勝紀錄。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「日本王牌」山本由伸今（26）日在世界大賽G2登板，繳出9局完投勝、僅失1分的神級內容，率隊以5比1扳平戰局，不僅成為本世紀第2位在季後賽「連續完投」的投手，更以生涯季後賽第5勝，追平前輩田中將大與達比修有，並列日本投手「季後賽最多勝」紀錄。

山本此役共投105球，被敲4安、送出8次三振、僅失1分。首局面對藍鳥火力，他在無人出局一、三壘的險境中冷靜脫困，靠著犀利的曲球三振主砲葛雷羅二世（Vladimir Guerrero Jr.），零失分守住。第三局被柯克（Alejandro Kirk）擊出高飛犧牲打掉分後，隨即進入壓制模式，從第4局開始連續解決20名打者，以王牌級內容封鎖前一戰攻下11分的藍鳥強打線。

山本旅美第2年即成為球隊開幕戰先發，今年例行賽出賽30場，繳出12勝8敗、防禦率2.49（國聯第2）、被打擊率僅1成83，全大聯盟最低，展現王牌身手。9月6日（台灣時間7日）作客金鶯時差點投出無安打比賽，在9局兩出局前才被擊出首安。例行賽最終登板（9月25日）則成為日本史上第7位單季達成200次三振的投手。

▲▼洛杉磯道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

進入季後賽後，山本依舊穩定。國聯冠軍戰G2對釀酒人，雖然首打席就挨轟，但最終9局投完僅被3安打失1分，拿下生涯首場大聯盟完投勝，也成為日本選手在季後賽史上首位投出完投勝的投手。

在世界大賽首戰中，道奇先發史奈爾（Blake Snell）投至6局退場失5分吞敗，使球隊陷入奪冠率僅剩19.3%的險境。第2戰全隊寄望於山本，他賽前表示，「我只希望能像平常一樣投出屬於我的內容。」結果他做到了。

本季截至這場比賽前，山本季後賽出賽3場拿下2勝1敗、防禦率1.83。這場完投勝後，他戰績提升至3勝，季後賽生涯累計5勝，追平田中將大與達比修有，並列日本投手季後賽最多勝紀錄。

去年山本在大聯盟新人球季就曾在世界大賽G2先發，面對洋基投出7局1安打失1分奪勝；一年後，他以更成熟、壓倒性的姿態，證明自己已成真正的「十月王牌」。

