林昀儒今晚決戰「宿敵」張本智和　攜手鄭怡靜爭倫敦賽混雙冠軍

▲林昀儒今晚將與張本智和上演宿敵對決。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒今（26）日凌晨出戰WTT倫敦球星挑戰賽男單8強，交手日本新星松島輝空，兩人大戰5局，最終小林上演驚天逆轉秀，決勝局2比7大幅落後，隨後打出9比1猛烈反擊，以總局數3比2搶下4強門票，今晚將對決「宿敵」日本一哥張本智和，並與「學姐」鄭怡靜攜手爭混雙冠軍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林昀儒、鄭怡靜今晚爭混雙冠軍。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

林昀儒目前世界排名第11，與世界排名第16的松島交手保持全勝，包括今年亞洲盃、仁川冠軍賽及中國乒超聯賽都取得勝利。這場8強賽，小林前兩局以11比5、11比9連下兩城率先聽牌，隨後卻以7比11、4比11連掉兩局，戰線延長到第5局。

決勝第5局，小林一度陷入2比7落後的不利局面， 所幸他臨危不亂，追到4比7後，以一波7比0攻勢強勢逆轉，反以11比8勝出，成功挺進男單4強，預計今晚7點40分與日本一哥張本智和爭決賽門票。雙方過去10次交手，小林3勝7敗落居下風，但今年的仁川冠軍賽與美國大滿貫賽分別各取1勝。

Eyes on the title!????



Lin Yun-Ju and Cheng I-Ching advance to the Final after a 3-1 victory against top seeds Sora Matsushima and Miwa Harimoto!#WTTLondon #TableTennis pic.twitter.com/TXXsOMorhz — World Table Tennis (@WTTGlobal) October 24, 2025

除了男單賽場，小林晚間也將攜手「學姐」鄭怡靜爭奪本站混雙冠軍。這對台灣黃金組合在4強賽克服慢熱困境，以3比1逆轉世界排名第4的日本組合松島輝空、張本美和，成功闖進今年首場混雙決賽。兩人預計今晚9點30分對戰香港組合黃鎮廷、杜凱琹，黃杜配世界排名第5，曾在今年杜哈世錦賽鍍銅；兩組人馬過去交手過2次，都由小林和「學姐」勝出。