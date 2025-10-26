運動雲

>

林昀儒今晚決戰「宿敵」張本智和　攜手鄭怡靜爭倫敦賽混雙冠軍

▲▼台灣桌球一哥林昀儒、日本一哥張本智和、學姐鄭怡靜。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

▲林昀儒今晚將與張本智和上演宿敵對決。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒今（26）日凌晨出戰WTT倫敦球星挑戰賽男單8強，交手日本新星松島輝空，兩人大戰5局，最終小林上演驚天逆轉秀，決勝局2比7大幅落後，隨後打出9比1猛烈反擊，以總局數3比2搶下4強門票，今晚將對決「宿敵」日本一哥張本智和，並與「學姐」鄭怡靜攜手爭混雙冠軍。

▲▼台灣桌球一哥林昀儒、日本一哥張本智和、學姐鄭怡靜。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林昀儒、鄭怡靜今晚爭混雙冠軍。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

林昀儒目前世界排名第11，與世界排名第16的松島交手保持全勝，包括今年亞洲盃、仁川冠軍賽及中國乒超聯賽都取得勝利。這場8強賽，小林前兩局以11比5、11比9連下兩城率先聽牌，隨後卻以7比11、4比11連掉兩局，戰線延長到第5局。

決勝第5局，小林一度陷入2比7落後的不利局面， 所幸他臨危不亂，追到4比7後，以一波7比0攻勢強勢逆轉，反以11比8勝出，成功挺進男單4強，預計今晚7點40分與日本一哥張本智和爭決賽門票。雙方過去10次交手，小林3勝7敗落居下風，但今年的仁川冠軍賽與美國大滿貫賽分別各取1勝。

除了男單賽場，小林晚間也將攜手「學姐」鄭怡靜爭奪本站混雙冠軍。這對台灣黃金組合在4強賽克服慢熱困境，以3比1逆轉世界排名第4的日本組合松島輝空、張本美和，成功闖進今年首場混雙決賽。兩人預計今晚9點30分對戰香港組合黃鎮廷、杜凱琹，黃杜配世界排名第5，曾在今年杜哈世錦賽鍍銅；兩組人馬過去交手過2次，都由小林和「學姐」勝出。

關鍵字： 桌球WTT林昀儒鄭怡靜張本智和松島輝空倫敦球星挑戰賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

山本由伸完投9局壓制藍鳥　道奇炸2轟5比1扳平戰局

山本由伸完投9局壓制藍鳥　道奇炸2轟5比1扳平戰局

「別惹那隻熊！」藍鳥巴西特勸球迷不要挑釁大谷

「別惹那隻熊！」藍鳥巴西特勸球迷不要挑釁大谷

山本由伸連兩戰完投寫歷史　球迷狂讚：3.25億超值！

山本由伸連兩戰完投寫歷史　球迷狂讚：3.25億超值！

羅伯斯宣布G3、G4先發 大谷翔平確定第4戰登板

羅伯斯宣布G3、G4先發 大谷翔平確定第4戰登板

劉侑芸跆拳道世錦賽逆轉勝！　為台灣奪下暌違10年金牌

劉侑芸跆拳道世錦賽逆轉勝！　為台灣奪下暌違10年金牌

史上首位日本投手世界大賽完投勝！山本由伸狂刷紀錄締十月傳奇

史上首位日本投手世界大賽完投勝！山本由伸狂刷紀錄締十月傳奇

最強狀元「旗子哥」來了！　弗拉格昇空大演野獸爆扣秀

最強狀元「旗子哥」來了！　弗拉格昇空大演野獸爆扣秀

「We Don’t Need You」沒影響　羅伯斯：大谷根本沒聽懂

「We Don’t Need You」沒影響　羅伯斯：大谷根本沒聽懂

村上頌樹好投、佐藤輝明逆轉安　阪神日本大賽終結福岡7連敗魔咒

村上頌樹好投、佐藤輝明逆轉安　阪神日本大賽終結福岡7連敗魔咒

山本由伸沒想到能投滿9局　105球壓制藍鳥：我只是專注每一局

山本由伸沒想到能投滿9局　105球壓制藍鳥：我只是專注每一局

【驚喜現身】蔡英文現身同志大遊行　帶愛犬向民眾揮手致意

熱門新聞

山本由伸完投9局壓制藍鳥　道奇炸2轟5比1扳平戰局

「別惹那隻熊！」藍鳥巴西特勸球迷不要挑釁大谷

山本由伸連兩戰完投寫歷史　球迷狂讚：3.25億超值！

羅伯斯宣布G3、G4先發 大谷翔平確定第4戰登板

劉侑芸跆拳道世錦賽逆轉勝！　為台灣奪下暌違10年金牌

史上首位日本投手世界大賽完投勝！山本由伸狂刷紀錄締十月傳奇

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸完投9局壓制藍鳥　道奇扳平戰局

2別惹熊！藍鳥投手勸球迷不要挑釁大谷

3山本連兩戰完投寫歷史獲讚3.25億超值

4道奇宣布G3、G4先發 大谷第4戰登板

5劉侑芸跆拳道世錦賽逆轉勝！　為台灣奪下暌違10年金牌

最新新聞

1投教盛讚山本：正踏入前所未有的領域

2MLB惹議！山本由伸被P成《咒怨》幽靈

3山本由伸：我只是專注每一局

4山本由伸並列日本投手「季後賽最多勝」

5山本由伸狂刷紀錄邁向十月傳奇

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

【大寫的問號】場上突然蹦出台語 邊荷律直接懵成表情包XD

【傳遞暖心力量】光復救災贈帽士官長陳保宏受邀台灣大賽G3開球

台灣棒球英雄回來了！桃機水門禮迎接

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【科學的盡頭是玄學】消防員模仿Rosé演唱會吃鳳梨酥　吃完就悲劇了

【驚喜現身】蔡英文現身同志大遊行　帶愛犬向民眾揮手致意

【清泉崗機場旁命案】男遭刺驚恐倒退跌地！送醫不治

【淚談非洲豬瘟】豬肉公主「最害怕的事終究發生」怪誰都沒用

【行走的30萬】潛水客偶遇海龜！喊：根本國家派來的間諜XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366