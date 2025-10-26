道奇砸錢無上限？球員工會執行長反對設薪資上限



▲克拉克（Tony Clark）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒球員工會（MLBPA）執行董事克拉克（Tony Clark）認為，即便洛杉磯道奇隊最終再度奪下世界大賽冠軍，也沒有必要設立薪資上限。 據外媒報導，克拉克受訪表示，「30支球隊都有成為強隊的機會，有些球隊願意為卓越投入，有些則沒有。」

「我們知道，目前制度中出現的問題，可以在不設立薪資上限的情況下解決。」 道奇隊在這個休賽季大舉補強，包括與先發投手布史奈爾（Blake Snell）簽下 5 年 1 億 8200 萬美元的合約。

根據 Cot’s Contracts （MLB 合約資料網站）預估，洛杉磯的球隊薪資總額（包含奢侈稅）高達 4 億 1520 萬美元，創下史上新高。 在球隊連兩年闖進世界大賽後，道奇隊總教練斯（Dave Roberts）打趣說，外界又開始批評道奇「毀了棒球」的花錢方式。

他在對多倫多藍鳥開打的第一戰前解釋，「我只是開個玩笑，回應那些說道奇毀了棒球的人而已。」 MLB 球團老闆們近年持續推動薪資上限制度，並有可能在 2026 年 12 月現行勞資協議（CBA）到期時對球員實施封鎖（lockout）。

不過克拉克堅稱，每支球隊都有能力投入更多資源來強化陣容。 他說，「我們掌握了足夠資訊，所以當我告訴你，30 支球隊都有能力投資、讓自己的球隊在場上變得更好，我們是真心這麼認為的。」