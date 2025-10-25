運動雲

大谷翔平開轟撫慰道奇球迷的心　羅伯斯喊話：他沒問題

▲▼大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

世界大賽首戰25日（台灣時間）在多倫多開打，道奇以4比11慘敗給藍鳥，不過大谷翔平於7局上炸裂生涯首支世界大賽全壘打，撫慰道奇球迷的心。

大谷此戰擔任「第一棒、指定打擊」，在球隊以2比11落後的第7局，一出局一壘有人時，鎖定藍鳥第4任投手費雪（Braydon Fisher）的低角度曲球，將球掃進右外野看台，轟出個人世界大賽首轟，同時也是他本季季後賽第6支全壘打、累積第9轟，距離松井秀喜保持的日本選手季後賽最多全壘打紀錄（10支）只差一發。

這發全壘打雖然沒能改變戰局，但道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）仍對愛徒信心十足，他賽後笑著說：「那支全壘打很棒，希望能以此為契機調整狀態。我覺得他沒問題。」

羅伯斯也提到，大谷在2局面對藍鳥新秀右投耶薩維奇（Trey Yesavage）時，在滿壘機會擊出一壘滾地球未能建功，但他強調：「我們當然期待他能把握機會，不過耶薩維奇的指叉球壓得很好。翔平沒問題，他狀態很好。」

雖然道奇首戰吞下慘敗，但大谷翔平全場4打數敲出1安打（全壘打），貢獻2打點、1得分，吞下2次三振，仍展現強勁火力。

