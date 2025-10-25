「女兒誕生改變人生」大谷翔平回顧這一年　與真美子一起追劇放鬆

▲大谷透露，與妻子真美子最近一起追一部懸疑影集《河谷鎮》。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

MLB世界大賽今（25）日登場，洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平日前接受《FOX Sports》專訪時，難得打開心扉，談到今年的心境轉變。他形容這一年對自己而言非常特別，不僅在球場上持續突破，家庭生活的變化更讓他有了新的體悟。他坦言，長女的誕生是人生中的重要轉捩點，也透露與妻子真美子最近正一起追一部青春懸疑劇《河谷鎮》。

大谷回顧今年的整體感想時說，「不論對我個人還是對球隊而言，這都是相當特別的一年。女兒的誕生對我的人生來說是非常重大的事，再加上能再次打進世界大賽，我覺得這真的是特別的一年。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

被問到國聯冠軍系列賽第4戰那場「投打俱佳」的比賽，當時他主投6局僅被敲2支安打、無失分並送出10次三振，同場還轟出3支全壘打，這是否是自己生涯最棒的一戰時，大谷笑著回答，「可能是吧，不過重新回看比賽時，我最大的感想是有點可惜，因為沒能投完整7局就退場。如果能投完那一局再結束，那應該會更好。」

聽到大谷這樣說，採訪記者驚訝地問，「你還想更上一層樓嗎？」大谷微笑回應，「哈哈哈。」展現他一貫的謙虛與堅持完美的性格。

去年接受專訪時，大谷曾提到自己正在追美劇《絕命毒師》。而今年，他透露目前與妻子真美子一起在看青春懸疑影集《河谷鎮》。

▲道奇大嫂團在世界大賽前合照，真美子（最後一排左側第1位）白襯衫馬尾造型亮相。（圖／翻攝自IG／ladodgerwives）

連續兩年挑戰世界大賽，大谷坦言，「去年是想盡辦法打出成績、證明自己能成為球隊一員的一年；而今年，則要以真正的冠軍成員身分去迎接挑戰。所以這將會是與去年完全不同的戰鬥，心中既有期待也有些不安。」

21世紀以來尚無球隊達成世界大賽2連霸，對此大谷認真地說，「這真的是非常特別的事。能拿下一次世界大賽冠軍已經相當困難、非常罕見，要連續兩年奪冠更是難上加難。我希望我們全隊能齊心協力，一起努力完成這個目標。」