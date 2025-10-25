大谷翔平萌翻！世界大賽前搞怪放鬆　球迷笑喊：棒球之神不用擔心

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平25日（日本時間）在世界大賽首戰以「第一棒、指定打擊」身份先發上陣。即使面對重大的舞台，他仍以「少年般的笑容」登場，而MLB官方社群發布的這段影片，也在網路上引起熱烈討論。

Shohei Ohtani is all smiles ahead of the #WorldSeries ????



pic.twitter.com/6ePiEA9Up0 October 24, 2025

全美轉播的FOX體育台鏡頭意外拍到他在室內練習場對著鏡頭搞怪的模樣，瞬間成為球迷討論熱點。據日媒《Full Count》報導，畫面曝光後，轉播席上的主播也忍不住開玩笑：「各位觀眾，請看打擊練習籠裡的那位——是大谷翔平。他看起來是不是有點僵硬、很緊張呢？」語氣中滿是幽默，暗示大谷根本是在「用笑容暖場」。

MLB官方在X（前推特）上也分享這段影片，貼文文字寫道：「Shohei Ohtani is all smiles ahead of the #WorldSeries」（大谷翔平在世界大賽前滿面笑容）。

根據日媒《中日體育》報導，球迷們看到後紛紛留言：「這是剛在打擊練習裡猛揮的那個笑容」、「他肯定在打擊練習中打出完美的50／50」、「棒球之神，根本不用擔心」、「保持微笑！你一定能做到！」、「Go Dodgers！」、「傳奇正在眼前」、「在嚴肅的事情發生之前露出微笑真是太棒了」等，留言區充滿支持與祝福。