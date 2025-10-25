比薛特重返藍鳥先發　生涯首守二壘登上世界大賽舞台

▲藍鳥比薛特。（圖／路透）



比薛特（Bo Bichette）的大聯盟生涯，每一個半局、每一次守備，都是從游擊位置開始，然而，當他迎來職業生涯至今最重要的一場比賽時，藍鳥隊決定給他一個嶄新的挑戰。

在25日稍後於羅傑斯中心登場的世界大賽首戰中，藍鳥將對上強敵洛杉磯道奇，比薛特生涯首次以二壘手身份先發出賽；這是他在大聯盟以來的首度改位防守，上一次守二壘還要追溯到2019年在3A的短暫一戰，再往前則是2018年在2A，由現任總教練施奈德（John Schneider）帶領時打過9場，那已是7年前的事。

「老實說，這是我自己提的建議，」比薛特賽前受訪時坦言，「我覺得這是我能最快準備好的位置，我只是想在任何可能的情況下幫助球隊，這對我而言是個機會，而球隊也完全支持這個決定。」

比薛特因此成為大聯盟歷史上，第4位在季後賽才首度改守全新守備位置的球員（不含投手與DH，且至少累積300場例行賽出賽）。

他加入的名單包括：

世界大賽首戰藍鳥打線

第一棒史普林格（George Springer），DH

第二棒施奈德（Davis Schneider），LF

第三棒小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），1B

第四棒比薛特（Bo Bichette），2B

第五棒柯克（Alejandro Kirk），C

第六棒瓦爾肖（Daulton Varsho），CF

第七棒克萊門特（Ernie Clement），3B

第八棒史卓（Myles Straw），RF

第九棒希門尼斯（Andrés Giménez），SS

藍鳥原本有多種佈局選項，但在權衡進攻與防守後，他們決定保留史普林格在指定打擊（DH），並讓防守佳的希門尼斯鎮守游擊，為了讓陣容更完整，比薛特主動提議嘗試守二壘。

「在這支球隊裡，每個人都有足夠的理由自認為應該固定在自己的位置上，我們有人拿過冠軍戒指、有人是全明星、也有人簽了大合約，」比薛特說，「但沒有人走那條自我中心的路，這真的是一支完整的團隊。」

對比薛特而言，這項決定並不容易，游擊是他的主戰場，而他即將進入自由球員市場，這時改守其他位置，可能影響未來身價；然而，他選擇將團隊放在首位。

「這是一支真正的團隊，」比薛特強調，「我們不像道奇那樣擁有滿滿的巨星光環，但我們能靠團隊取勝，而我只想成為這其中的一份子。」

本季比薛特打擊率達.311，在經歷2024年因小腿傷勢與表現起伏的賽季後成功反彈，他的穩定打擊將是藍鳥隊面對強敵時的重要武器。

「讓他的球棒留在打線裡對我們是巨大的助力，我們必須得分才能擊敗這支球隊，」總教練施奈德說，「這是最重要的，他這幾週持續進行實戰打擊練習，我為他感到興奮，也替他高興能夠重新上場。」

施奈德最後指出，比薛特的打擊動作自然流暢、極具運動感，使他能迅速調整時機與節奏。

「他不是為了轟全壘打而打擊，他只是想參與比賽、幫助球隊，」施奈德說，「不論是推進跑者、送回分數，或是在場上完成關鍵守備，他都願意全力以赴。」