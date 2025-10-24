運動雲

>

軟銀有原PK阪神村上！小久保喊話靈活應戰　藤川誓言央聯代表奪冠

▲▼阪神公布日本大賽G1投手村上頌樹。（圖／截自阪神社群）

▲阪神公布日本大賽G1投手村上頌樹。（圖／截自阪神社群）

記者楊舒帆／綜合報導

日本大賽G1將於25日在福岡開打，賽前一天軟銀鷹總教練小久保裕紀與阪神虎總教練藤川球兒出席記者會，雙方正式宣布系列賽首戰的先發投手──軟銀將由有原航平掛帥，阪神則派出王牌村上頌樹迎戰。

小久保監督表示：「今年阪神在中央聯盟一路領先、以壓倒性成績奪冠，我們會全力以赴，希望能與他們打出精彩的對決。今年（日本大賽）又恰好與美國大聯盟世界大賽時程重疊，白天是世界大賽、晚上是日本大賽，希望能讓全球的棒球迷在這一週都感到熱血與興奮。」展現迎戰決心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他進一步分析對手實力，「就打線而言，過去以第一指名入團的選手如今已成為球隊主力。雖然仍有年輕球員，但整體陣容核心相當穩固，印象非常深刻。」

小久保特別點名森下翔太、佐藤輝明與大山悠輔等人，同時也警戒阪神強大的投手陣，「像村上這樣的投手，我在擔任二軍監督時就常在鳴尾濱球場看到他，沒想到如今成長到這個程度，真的令人驚訝。還有速球派的才木浩人。而且最重要的是，要設法避免他們派出幾乎不失分的石井（大智）與終結者岩崎（優）登板，這將是我們的一大課題。」

談到球隊的作戰方針，小久保坦言：「理想狀況當然是以固定先發陣容出賽，但這個想法在開季不久就被打破。今年我們一路以來都以靈活、多變的方式應戰。在日本大賽中，也不會拘泥於固定模式，而是會依情勢採取變化多端的戰略。」

另一方面，藤川監督同樣展現強烈鬥志。他回顧球隊在交流戰時曾被太平洋聯盟壓制：「那段時間我們面臨嚴峻挑戰，但仍設法維持團隊平衡，這正是阪神最終能脫穎而出的關鍵。」

藤川也透露，來自其他球隊的鼓勵讓他深受感動：「本季卸任的養樂多高津監督、DeNA三浦監督都對我說，『請代表中央聯盟贏回來吧』。我想把所有中央聯盟球迷、選手與教練的心意，都在明天起的比賽中傾注給我們的對手軟銀鷹。」展現代表整個央聯出征的使命感。

雖然系列賽首戰將在敵地福岡開打，藤川教練仍信心滿滿。他指出本季阪神在客場勝率極高，笑著說：「我們最擅長的就是在客場迎戰，這讓我感到非常興奮。」面對實力強勁的軟銀，他也不忘讚賞對手：「他們擁有優秀的球員，小久保監督更是出色的戰略家。」並強調自己「非常期待這樣的對決」，希望能在最高舞台上盡情享受比賽。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

賭博案又多1人！NBA急發聲明　羅齊爾、畢拉普斯即刻離隊

賭博案又多1人！NBA急發聲明　羅齊爾、畢拉普斯即刻離隊

李大浩驚嘆強權平鎮高中訓練：韓國不能再用運氣不好當輸球理由

李大浩驚嘆強權平鎮高中訓練：韓國不能再用運氣不好當輸球理由

大谷翔平把MVP改成「團隊努力」　羅伯斯感動：展現他有多了不起

大谷翔平把MVP改成「團隊努力」　羅伯斯感動：展現他有多了不起

前隊友瓊斯洩詹皇「非公開」出賽資訊供賭徒下注　湖人拒回應

前隊友瓊斯洩詹皇「非公開」出賽資訊供賭徒下注　湖人拒回應

延賽「假日變平日」象迷氣噗噗　兄弟領隊劉志威強調協調關鍵

延賽「假日變平日」象迷氣噗噗　兄弟領隊劉志威強調協調關鍵

帽子還我！藍鳥主帥施奈德隔空喊話　大谷翔平笑答：在我車庫裡！

帽子還我！藍鳥主帥施奈德隔空喊話　大谷翔平笑答：在我車庫裡！

藍鳥「全壘打夾克」繡上台灣！背後藏王建民足跡

藍鳥「全壘打夾克」繡上台灣！背後藏王建民足跡

李大浩親授陳俊秀打擊祕訣　收到郭泰源名片笑言：可以來台灣了

李大浩親授陳俊秀打擊祕訣　收到郭泰源名片笑言：可以來台灣了

NBA爆震撼醜聞！熱火後衛羅齊爾、拓荒者主帥因涉賭遭逮捕

NBA爆震撼醜聞！熱火後衛羅齊爾、拓荒者主帥因涉賭遭逮捕

道奇王牌輪值豪華登場！　羅伯斯談克蕭出賽機會

道奇王牌輪值豪華登場！　羅伯斯談克蕭出賽機會

【客運內畫面曝】司機懷疑逃票狂飆罵！挨嗆怒追下車揍學生

熱門新聞

賭博案又多1人！NBA急發聲明　羅齊爾、畢拉普斯即刻離隊

李大浩驚嘆強權平鎮高中訓練：韓國不能再用運氣不好當輸球理由

大谷翔平把MVP改成「團隊努力」　羅伯斯感動：展現他有多了不起

前隊友瓊斯洩詹皇「非公開」出賽資訊供賭徒下注　湖人拒回應

延賽「假日變平日」象迷氣噗噗　兄弟領隊劉志威強調協調關鍵

帽子還我！藍鳥主帥施奈德隔空喊話　大谷翔平笑答：在我車庫裡！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1賭博案又多1人！NBA急發聲明

2李大浩驚嘆強權平鎮訓練　

3大谷把MVP改成「團隊努力」感動眾人

4前隊友洩詹皇非公開資訊供賭徒下注

5藍鳥主帥施奈德向大谷隔空喊話

最新新聞

1特攻主場開幕周　JJUBI、金渡兒應援首秀

2阪神村上扛G1！藤川誓言央聯代表奪冠

3柯瑞猛紀錄　成史上單場40分最老控衛

4古林睿煬北海道秋訓開放參觀

5獲選大谷出場曲！加拿大歌手心情複雜

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【傳遞暖心力量】光復救災贈帽士官長陳保宏受邀台灣大賽G3開球

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

兄弟團隊會議後以挑戰者姿態迎戰　平野惠一：我們知道如何站起來

詹子賢關鍵開轟帶來勇氣　平野惠一：相信他在天國的爸爸會很開心

台灣棒球英雄回來了！桃機水門禮迎接

【無視地心引力】北海岸強風將瀑布吹到「一飛衝天」

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

【喝茫暴走哥】一拳砸爛超商冰櫃玻璃！ 店員崩潰：根本攔不住

【客運內畫面曝】司機懷疑逃票狂飆罵！挨嗆怒追下車揍學生

潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366