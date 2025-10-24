軟銀有原PK阪神村上！小久保喊話靈活應戰　藤川誓言央聯代表奪冠

▲阪神公布日本大賽G1投手村上頌樹。（圖／截自阪神社群）

記者楊舒帆／綜合報導

日本大賽G1將於25日在福岡開打，賽前一天軟銀鷹總教練小久保裕紀與阪神虎總教練藤川球兒出席記者會，雙方正式宣布系列賽首戰的先發投手──軟銀將由有原航平掛帥，阪神則派出王牌村上頌樹迎戰。

小久保監督表示：「今年阪神在中央聯盟一路領先、以壓倒性成績奪冠，我們會全力以赴，希望能與他們打出精彩的對決。今年（日本大賽）又恰好與美國大聯盟世界大賽時程重疊，白天是世界大賽、晚上是日本大賽，希望能讓全球的棒球迷在這一週都感到熱血與興奮。」展現迎戰決心。

他進一步分析對手實力，「就打線而言，過去以第一指名入團的選手如今已成為球隊主力。雖然仍有年輕球員，但整體陣容核心相當穩固，印象非常深刻。」

小久保特別點名森下翔太、佐藤輝明與大山悠輔等人，同時也警戒阪神強大的投手陣，「像村上這樣的投手，我在擔任二軍監督時就常在鳴尾濱球場看到他，沒想到如今成長到這個程度，真的令人驚訝。還有速球派的才木浩人。而且最重要的是，要設法避免他們派出幾乎不失分的石井（大智）與終結者岩崎（優）登板，這將是我們的一大課題。」

談到球隊的作戰方針，小久保坦言：「理想狀況當然是以固定先發陣容出賽，但這個想法在開季不久就被打破。今年我們一路以來都以靈活、多變的方式應戰。在日本大賽中，也不會拘泥於固定模式，而是會依情勢採取變化多端的戰略。」

另一方面，藤川監督同樣展現強烈鬥志。他回顧球隊在交流戰時曾被太平洋聯盟壓制：「那段時間我們面臨嚴峻挑戰，但仍設法維持團隊平衡，這正是阪神最終能脫穎而出的關鍵。」

藤川也透露，來自其他球隊的鼓勵讓他深受感動：「本季卸任的養樂多高津監督、DeNA三浦監督都對我說，『請代表中央聯盟贏回來吧』。我想把所有中央聯盟球迷、選手與教練的心意，都在明天起的比賽中傾注給我們的對手軟銀鷹。」展現代表整個央聯出征的使命感。

雖然系列賽首戰將在敵地福岡開打，藤川教練仍信心滿滿。他指出本季阪神在客場勝率極高，笑著說：「我們最擅長的就是在客場迎戰，這讓我感到非常興奮。」面對實力強勁的軟銀，他也不忘讚賞對手：「他們擁有優秀的球員，小久保監督更是出色的戰略家。」並強調自己「非常期待這樣的對決」，希望能在最高舞台上盡情享受比賽。