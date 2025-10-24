李大浩親授陳俊秀打擊祕訣　收到郭泰源名片笑言：可以來台灣了

▲李大浩用心指導陳俊秀。（圖／翻攝自YouTube／이대호 [RE:DAEHO]）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國傳奇強打李大浩日前來台拍片，造訪富邦悍將主場迎戰中信兄弟賽事，目前上片16小時已經累計20萬觀看數顯見其人氣與影響力。影片中他與昔日歐力士隊友、現中信兄弟總教練平野惠一相見歡。平野請李大浩幫忙觀察陳俊秀的打擊動作，李大浩也給出真誠建議，希望他能露出笑容、重拾自信。

李大浩觀察陳俊秀打擊練習後，向平野表示：「他的揮棒很短是不錯，但手肘往內收得太快，收力太早，導致手肘會內轉。其實只要手稍微再往前伸一點，就能把球打向中左外野。」

他也好奇平野特別請他觀察陳俊秀的原因，平野則指出，當時陳俊秀正陷入低潮，希望藉由李大浩的意見幫助他調整。李大浩分析道，陳俊秀的力量很強沒錯，但太快收棒，球的軌道就不好。要多往前打出去，不要太急著「拉回來」。現在太急了，動作變快卻沒有拉長，球就被卡住。能打向中右外野的球很好，因為擊球點在後面、揮棒有時間延伸；但如果太前面擊到、又急著收棒，就只能往內拉。

看到當時陷入低潮的陳俊秀，李大浩也親自鼓勵：「表情太陰沉了，要開朗一點、笑起來！」看到他修正動作後又說：「揮棒很棒，自信一點，笑一笑！」

李大浩也與富邦悍將副領隊郭泰源寒暄，影片提到郭泰源2014年曾在軟銀擔任投手教練，當時李大浩效力軟銀。郭泰源笑說，李大浩是「很會打全壘打的打者」。李大浩回憶在日本時也照顧他，現在來到台灣也很照顧他，心中充滿感謝。李大浩最後收到了郭泰源擔任富邦悍將副領隊的名片，李大浩幽默地說，「收到名片了！我以後好像可以來台灣了。」

李大浩也向富邦投手教練許銘傑提問：「這裡最好的投手是誰？」許銘傑回答：「很多。」李大浩接著問富邦目前的戰績，得知墊底後笑著反問：「那好投手這麼多，為什麼還是最後一名？」許銘傑解釋：「球隊正在新舊交替階段。」被問到對李大浩的印象，許銘傑表示：「他身體很柔軟，真的嚇了一跳，看起來壯但動作很靈活，速度也很快。」

與軟銀球探李杜軒聊天時，李大浩提到春訓時看過張峻瑋，並詢問是否還有其他值得關注的台灣年輕好手。李杜軒回應：「去年不只張峻瑋，總共有6位台灣選手旅日發展，分別在樂天金鷲、歐力士等隊。」李大浩反問是否有關注韓國潛力股，李杜軒表示：「我在沖繩U18世界盃看過朴俊賢、嚴俊尚，都很有潛力。」

李大浩也問他對今年登上大聯盟的鄧愷威有何看法，李杜軒笑說：「能讓大谷兩度三振，真的很厲害。」李大浩打趣道：「讓大谷三振兩次就算好投手嗎？」李杜軒笑著回：「沒有啦沒有啦。」李大浩也笑說：「但這樣就有話題了！」

影片中還看到，曾效力韓職的艾迪頓、魔力藍等人，也與李大浩合影留念。觀賽過程中，李大浩特別注意到富邦啦啦隊女孩坐在本壘後方，並提到當天先發投手正是前三星獅洋投布坎南。他最後笑著說：「看到好多以前在日職的前輩現在都在台灣當教練，有種自己變老的感覺啊！」