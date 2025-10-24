運動雲

世界大賽／道奇牛棚大將維西亞因家庭私事離隊　能否出戰成疑

▲世界大賽／道奇牛棚大將維西亞因家庭私事離隊　能否出戰成疑。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇24日宣布，球隊主力後援左投維西亞（Alex Vesia）因「家庭私人事務」暫時離隊，使他能否參加即將登場的世界大賽出現變數；道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪時證實此事，並強調球隊正積極評估牛棚替補方案。

道奇隊在今日發出的一份聲明中指出：「Alex Vesia目前暫時離開球隊，因為他與妻子Kayla正在面對一項深具私人性的家庭事務。」

球隊未透露更多細節，並表示將給予球員與家人必要的空間與隱私，這項消息傳出後，引發外界關注這位左投在世界大賽的出賽狀況。

道奇總教練羅伯斯在隨後的記者會上對此回應時表示：「目前我們正在著手進行程序，試圖填補他在名單上的空缺。」

羅伯斯雖拒絕進一步說明維西亞的家庭狀況，但承認球隊正面臨臨時調整壓力，世界大賽名單必須在明日上午10點（美東時間） 提交，也就是首戰於多倫多羅傑斯中心開打的同一天。

不過，根據MLB規定，若球員因「家庭醫療緊急狀況」離隊，球隊可將其放入「家庭醫療緊急名單（family medical emergency list）」，最短須離隊3天、最長7天；若道奇以此名單登錄維西亞，他最快可於第三戰在洛杉磯道奇主場回歸。

羅伯斯也坦言目前情況尚不明朗：「老實說，我們只能一天一天觀察，沒有任何確切的預期。」

在本季整體表現起伏的道奇牛棚中，維西亞是少數穩定的存在，這位29歲的左投在第6個大聯盟賽季交出3.02ERA、0.99WHIP的亮眼成績，59.2局投出80次三振與22次保送；在季後賽期間，他更是羅伯斯除了崔南（Blake Treinen）和「先發轉終結者」佐佐木朗希之外，最信任的後段出賽人選。

若維西亞確定缺席，道奇可能啟用老將左投史考特（Tanner Scott）或班達（Anthony Banda）頂替名單；史考特在4年7200萬美元合約的第一季表現掙扎，並於國聯分區系列賽中因下半身膿腫手術被移出名單，導致無緣隨後的國聯冠軍戰，不過他近期已恢復牛棚投球，並於本週初受訪時透露：「我現在感覺好多了。」

