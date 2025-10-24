賭博案又多1人！NBA急發聲明　羅齊爾、畢拉普斯即刻離隊

▲NBA賭博風暴擴大，熱火後衛羅齊爾（中）、拓荒者名人堂教頭畢拉普斯（左）、前騎士助教瓊斯（右）遭逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA賭博醜聞持續擴大，拓荒者教頭畢拉普斯（Chauncey Billups）、熱火後衛羅齊爾（Terry Rozier）以及前騎士助教瓊斯（Damon Jones）3人，接連被捲入賭博與詐欺案，NBA官方24日凌晨緊急發出聲明。《The Athletic》披露，羅齊爾「自導退場」收受超過20萬美元現金；瓊斯則被控利用關於詹姆斯（LeBron James）的內部消息，事前指示投注。

羅齊爾涉「自導退場」收20萬美元 現金送到家

現年31歲的羅齊爾在2023年3月23日效力夏洛特黃蜂時，對上鵜鶘的比賽只打了9分多鐘就以腳傷為由退場，當時外界並未起疑。如今起訴書揭露，他事前曾向親近人士表示將「提前退場」，相關人士隨即在他的相關數據投注超過20萬美元，賭他得分、籃板、助攻低於預期。當賭注全數中獎後，這筆巨額現金據傳被直接送到羅齊爾家中。

▲羅齊爾被控收受投注獲利超過20萬美元現金，金流直送家中。（圖／達志影像／美聯社）

這場比賽投注異常明顯，根據FBI調查，短短46分鐘內，就有超過30筆投注、總金額達1萬3759美元集中押在羅齊爾的數據項目，最終迫使多州博彩公司暫停投注。聯邦檢察官形容，這是「自美國合法化線上體育博彩以來，最厚顏無恥的腐敗行動之一」。

羅齊爾在當地時間周四於佛州奧蘭多被捕，他被控利用NBA內部資訊參與非法賭博。儘管2023年NBA與FBI初步調查曾認為他「無違規行為」，但新證據出現後，他再度成為焦點人物。

去年才入名人堂 畢拉普斯涉入黑手黨撲克局

同樣在周四被捕的拓荒者教頭畢拉普斯，則被指控與黑手黨家族資助的非法撲克操控網路有關。根據起訴書，他涉嫌參與利用科技手段操控地下撲克局的詐欺計畫，受害者遍及紐約地區，金額高達數百萬美元。

▲畢拉普斯被捕震撼NBA，他被控涉入黑手黨操控的地下撲克網路。（圖／達志影像／路透社）

49歲的畢拉普斯曾是NBA總決賽MVP、5屆全明星，去年剛入選籃球名人堂，今年4月才與拓荒者續約，如今卻因捲入賭博案面臨生涯重大危機。

瓊斯爆「用詹皇訊息下注」 提前洩露比賽內線

前克里夫蘭騎士球員兼助教瓊斯也被FBI列為嫌疑人，他涉嫌在2023年2月密爾瓦基公鹿對洛杉磯湖人的比賽前，掌握詹姆斯因腳踝痠痛將缺席的訊息，並在消息尚未登上官方傷病名單前，告訴他人下注支持公鹿。

▲瓊斯涉嫌利用詹皇傷勢內線下注，引發聯盟高度關注。（圖／達志影像／美聯社）

據美國檢方指出，瓊斯不僅向共犯提供內部資訊，還同時涉及體育賭博案與撲克操控案，是少數在兩案皆有牽連的嫌疑人之一。

FBI揭11州犯罪網絡 NBA發表聲明回應

美國紐約東區聯邦檢察官諾塞拉（Joseph Nocella Jr.）指出，這項跨州行動歷時多年，橫跨11個州、牽涉34名被告及4個黑手黨家族，詐欺金額達數千萬美元，「規模令人難以置信」。

NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）本周曾表示，聯盟正與多家博彩公司合作加強監控，「我們已要求部分合作夥伴下架部分『特殊投注（prop bets）』，特別是針對雙向合約球員，因為他們對比賽勝負的影響力較小，更容易被操縱這些看似微小、卻能影響投注結果的項目。」

針對這次的賭博風暴，NBA24日凌晨發表聲明表示，「我們正在審查今日公布的聯邦起訴內容。羅齊爾與畢拉普斯將立即被球隊停職，聯盟將持續與相關執法單位合作。我們對這些指控極為重視，維護比賽的誠信始終是我們的首要任務。」