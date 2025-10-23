NBA爆震撼醜聞！熱火後衛羅齊爾、拓荒者主帥因涉賭遭逮捕

▲熱火後衛羅齊爾因涉嫌配合非法投注被逮捕，引發震撼。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

NBA開打第2天就傳出震撼醜聞，開幕戰並未上場的熱火後衛羅齊爾（Terry Rozier）、現任拓荒者主帥畢拉普斯（Chauncey Billups）皆因涉入非法賭博而遭逮捕。FBI局長帕特爾（Kash Patel）、美國紐約東區聯邦檢察官諾塞拉（Joseph Nocella）等官員，預計美東時間上午10點召開記者會，說明此次調查中的逮捕行動。

根據《ABC新聞》報導，現年31歲的羅齊爾是FBI體育賭博調查中被捕的6名人士之一。調查指出，他在效力夏洛特黃蜂的2022-23賽季期間，疑似涉及操控個人比賽表現。根據《ESPN》取得的文件，一名投注者在羅齊爾的個人數據項目下注近1萬4000美元，而他該場僅出賽9分鐘便因腳傷退場，導致所有「低於預期」的投注全數命中。《華爾街日報》更指出，調查焦點在於他是否「刻意影響表現以配合非法投注」。

儘管正接受調查，羅齊爾原預定為熱火出戰新賽季，不過今日的開幕戰，他最終未出現在出賽名單上，球隊以121比125敗給魔術。

▲拓荒者主帥畢拉普斯也因涉入賭博案遭拘捕。（圖／CFP）

另一重大消息來自波特蘭，《NBC新聞》記者溫特（Tom Winter）披露，拓荒者總教練畢拉普斯也因涉及一項非法賭博調查而遭逮捕。兩名高層執法官員透露，此案與他執教的比賽「無直接關聯」。

畢拉普斯身為前總決賽MVP、現任NBA總教練，卻因涉嫌非法賭博被捕，震驚聯盟。根據《ABC》的最新消息，他涉嫌參與與黑手黨有關的非法撲克賭博活動，已被正式起訴。

FBI局長帕特爾將於美東時間上午10點，與美國紐約東區聯邦檢察官諾塞拉、FBI助理局長拉亞（Chris Raia）、國土安全調查局（HSI）特別探員帕特爾（Ricky Patel）以及紐約市警察局長提施（Jessica Tisch）共同召開記者會，說明此次逮捕行動的細節。