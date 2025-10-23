運動雲

>

NBA爆震撼醜聞！熱火後衛羅齊爾、拓荒者主帥因涉賭遭逮捕

▲熱火巴特勒、羅齊爾。（圖／CFP）

▲熱火後衛羅齊爾因涉嫌配合非法投注被逮捕，引發震撼。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

NBA開打第2天就傳出震撼醜聞，開幕戰並未上場的熱火後衛羅齊爾（Terry Rozier）、現任拓荒者主帥畢拉普斯（Chauncey Billups）皆因涉入非法賭博而遭逮捕。FBI局長帕特爾（Kash Patel）、美國紐約東區聯邦檢察官諾塞拉（Joseph Nocella）等官員，預計美東時間上午10點召開記者會，說明此次調查中的逮捕行動。

根據《ABC新聞》報導，現年31歲的羅齊爾是FBI體育賭博調查中被捕的6名人士之一。調查指出，他在效力夏洛特黃蜂的2022-23賽季期間，疑似涉及操控個人比賽表現。根據《ESPN》取得的文件，一名投注者在羅齊爾的個人數據項目下注近1萬4000美元，而他該場僅出賽9分鐘便因腳傷退場，導致所有「低於預期」的投注全數命中。《華爾街日報》更指出，調查焦點在於他是否「刻意影響表現以配合非法投注」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管正接受調查，羅齊爾原預定為熱火出戰新賽季，不過今日的開幕戰，他最終未出現在出賽名單上，球隊以121比125敗給魔術。

▲拓荒者新任總教練畢拉普斯。（圖／CFP）

▲拓荒者主帥畢拉普斯也因涉入賭博案遭拘捕。（圖／CFP）

另一重大消息來自波特蘭，《NBC新聞》記者溫特（Tom Winter）披露，拓荒者總教練畢拉普斯也因涉及一項非法賭博調查而遭逮捕。兩名高層執法官員透露，此案與他執教的比賽「無直接關聯」。

畢拉普斯身為前總決賽MVP、現任NBA總教練，卻因涉嫌非法賭博被捕，震驚聯盟。根據《ABC》的最新消息，他涉嫌參與與黑手黨有關的非法撲克賭博活動，已被正式起訴。

FBI局長帕特爾將於美東時間上午10點，與美國紐約東區聯邦檢察官諾塞拉、FBI助理局長拉亞（Chris Raia）、國土安全調查局（HSI）特別探員帕特爾（Ricky Patel）以及紐約市警察局長提施（Jessica Tisch）共同召開記者會，說明此次逮捕行動的細節。

關鍵字： NBA羅齊爾畢拉普斯體育賭博FBI非法投注邁阿密熱火波特蘭拓荒者

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

NBA爆震撼醜聞！熱火後衛羅齊爾、拓荒者主帥因涉賭遭逮捕

NBA爆震撼醜聞！熱火後衛羅齊爾、拓荒者主帥因涉賭遭逮捕

大谷翔平帥氣登機前往多倫多　球迷：這麼豪華的陣容不可能輸！

大谷翔平帥氣登機前往多倫多　球迷：這麼豪華的陣容不可能輸！

溫班亞瑪超狂反手灌籃！開幕戰轟40分15籃板0失誤　NBA史上第1人

溫班亞瑪超狂反手灌籃！開幕戰轟40分15籃板0失誤　NBA史上第1人

大谷翔平把MVP改成「團隊努力」　羅伯斯感動：展現他有多了不起

大谷翔平把MVP改成「團隊努力」　羅伯斯感動：展現他有多了不起

延賽「假日變平日」象迷氣噗噗　兄弟領隊劉志威強調協調關鍵

延賽「假日變平日」象迷氣噗噗　兄弟領隊劉志威強調協調關鍵

兄弟、桃猿今晚緊急開會！台灣大賽G4改至周日、後續賽程全面順延　

兄弟、桃猿今晚緊急開會！台灣大賽G4改至周日、後續賽程全面順延　

大谷翔平超暖一幕！跑向朗希「拍拍頭」鼓勵　球迷：溫柔的哥哥

大谷翔平超暖一幕！跑向朗希「拍拍頭」鼓勵　球迷：溫柔的哥哥

國聯銀棒獎決選名單出爐　大谷翔平挑戰歷史

國聯銀棒獎決選名單出爐　大谷翔平挑戰歷史

藍鳥「全壘打夾克」繡上台灣！背後藏王建民足跡

藍鳥「全壘打夾克」繡上台灣！背後藏王建民足跡

他的偉大仍被低估！　道奇總裁弗里德曼盛讚大谷翔平

他的偉大仍被低估！　道奇總裁弗里德曼盛讚大谷翔平

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！

熱門新聞

NBA爆震撼醜聞！熱火後衛羅齊爾、拓荒者主帥因涉賭遭逮捕

大谷翔平帥氣登機前往多倫多　球迷：這麼豪華的陣容不可能輸！

溫班亞瑪超狂反手灌籃！開幕戰轟40分15籃板0失誤　NBA史上第1人

大谷翔平把MVP改成「團隊努力」　羅伯斯感動：展現他有多了不起

延賽「假日變平日」象迷氣噗噗　兄弟領隊劉志威強調協調關鍵

兄弟、桃猿今晚緊急開會！台灣大賽G4改至周日、後續賽程全面順延　

讀者回應

﻿

熱門新聞

1熱火後衛、拓荒者主帥因賭博被逮

2大谷帥氣登機　球迷：不可能輸！

3溫班亞瑪開幕戰40分15籃板創歷史

4大谷把MVP改成「團隊努力」感動眾人

5兄弟領隊劉志威強調延賽協調關鍵

最新新聞

1范戴克揭利物浦止跌內幕！

2國際皇冠盃首日　徐薇淩助世界隊逆轉勝

3熱火後衛、拓荒者主帥因賭博被逮

4羅伯斯狂讚大谷翔平「地表最強」

5NBA轉播權悄更迭　何昱奇籲籲運動部整合

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

兄弟團隊會議後以挑戰者姿態迎戰　平野惠一：我們知道如何站起來

詹子賢關鍵開轟帶來勇氣　平野惠一：相信他在天國的爸爸會很開心

【這互動太鬧】球隊火力中斷邊荷律「怒咬隊友」下秒還被咬回來XD

【重量級10號隊友】波賽樂現身外野應援！被球迷熱情感染一起舞動

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【188cm帥檢太搶眼】拘提坤達全場歪樓！網笑：想被羈押了

【超狼狽！】汐科上班族風雨中硬撐傘濕成落湯雞QQ

【差幾秒就遭殃...】台中中央市場意外！整排鷹架遭吹垮壓6車

Energy全員沒當兵？　TORO澄清：我有服替代役

【不到半年被養成豬】萌貓剛到家立刻收獲阿嬤心XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366