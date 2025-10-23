羅伯斯狂讚大谷翔平「地表最強」　「有他在永遠有取勝機會」

▲羅伯斯盛讚大谷「地球上最偉大的選手」，二刀流氣場帶動全隊自信。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

世界大賽前夕，洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）談到國聯冠軍賽MVP大谷翔平，盛讚這位二刀流巨星是「地球上最偉大的選手」，強調「只要有他在，我們就一直有取勝的機會」。他不僅肯定大谷的天賦與賽場影響力，也特別提到他對球隊文化的正面作用。

羅伯斯回顧國聯冠軍系列賽，直言大谷在關鍵G4繳出的10K、3轟表現或許是史上最佳的季後賽演出，形容那一夜達到「前所未見的層次」，也正因此「他是地球上最偉大的選手」。

儘管在季後賽一度陷入打擊低潮，羅伯斯說大谷沒有失去自信、精神面不曾動搖，專注與鬥志最終轉化為結果。對大谷在整個系列賽以二刀流展現的存在感，他直言，「他不只是選手。他就像是球隊的心臟。在投手丘上冷靜，在打擊區裡熱情。這兩種面貌在他身上自然共存，那樣的身影為整支球隊帶來自信。」

▲羅伯斯考慮讓大谷在G3或G4先發，強調「有翔平就有勝機」。（圖／達志影像／美聯社）

「他的存在改變了球隊文化。努力的方式、準備的態度、對球隊的尊重——這一切都成為年輕選手的榜樣。」羅伯斯指出大谷對球隊的影響深遠。

至於世界大賽的輪值，羅伯斯透露會考慮讓大谷在第3戰或第4戰先發，不論哪一戰登板，「我們都有取勝機會」。他也談到6天休兵期的安排，透過模擬賽與軌跡機維持打者節奏，同時讓先發投手群以「清新狀態」迎戰。

被問到「二連霸」與「王朝」議題，羅伯斯表示，賽季中未再提起此容易帶來壓力的話題，「現在，我們只專注於贏下第1戰，並在這裡再拿4勝。」