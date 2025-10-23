運動雲

>

羅伯斯狂讚大谷翔平「地表最強」　「有他在永遠有取勝機會」

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯斯盛讚大谷「地球上最偉大的選手」，二刀流氣場帶動全隊自信。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

世界大賽前夕，洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）談到國聯冠軍賽MVP大谷翔平，盛讚這位二刀流巨星是「地球上最偉大的選手」，強調「只要有他在，我們就一直有取勝的機會」。他不僅肯定大谷的天賦與賽場影響力，也特別提到他對球隊文化的正面作用。

羅伯斯回顧國聯冠軍系列賽，直言大谷在關鍵G4繳出的10K、3轟表現或許是史上最佳的季後賽演出，形容那一夜達到「前所未見的層次」，也正因此「他是地球上最偉大的選手」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管在季後賽一度陷入打擊低潮，羅伯斯說大谷沒有失去自信、精神面不曾動搖，專注與鬥志最終轉化為結果。對大谷在整個系列賽以二刀流展現的存在感，他直言，「他不只是選手。他就像是球隊的心臟。在投手丘上冷靜，在打擊區裡熱情。這兩種面貌在他身上自然共存，那樣的身影為整支球隊帶來自信。」

▲▼羅伯斯盛讚大谷翔平：「史上最強季後賽表現！」 。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯斯考慮讓大谷在G3或G4先發，強調「有翔平就有勝機」。（圖／達志影像／美聯社）

「他的存在改變了球隊文化。努力的方式、準備的態度、對球隊的尊重——這一切都成為年輕選手的榜樣。」羅伯斯指出大谷對球隊的影響深遠。

至於世界大賽的輪值，羅伯斯透露會考慮讓大谷在第3戰或第4戰先發，不論哪一戰登板，「我們都有取勝機會」。他也談到6天休兵期的安排，透過模擬賽與軌跡機維持打者節奏，同時讓先發投手群以「清新狀態」迎戰。

被問到「二連霸」與「王朝」議題，羅伯斯表示，賽季中未再提起此容易帶來壓力的話題，「現在，我們只專注於贏下第1戰，並在這裡再拿4勝。」

關鍵字： 棒球MLB洛杉磯道奇大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

溫班亞瑪超狂反手灌籃！開幕戰轟40分15籃板0失誤　NBA史上第1人

溫班亞瑪超狂反手灌籃！開幕戰轟40分15籃板0失誤　NBA史上第1人

大谷翔平帥氣登機前往多倫多　球迷：這麼豪華的陣容不可能輸！

大谷翔平帥氣登機前往多倫多　球迷：這麼豪華的陣容不可能輸！

大谷翔平把MVP改成「團隊努力」　羅伯斯感動：展現他有多了不起

大谷翔平把MVP改成「團隊努力」　羅伯斯感動：展現他有多了不起

兄弟、桃猿今晚緊急開會！台灣大賽G4改至周日、後續賽程全面順延　

兄弟、桃猿今晚緊急開會！台灣大賽G4改至周日、後續賽程全面順延　

延賽「假日變平日」象迷氣噗噗　兄弟領隊劉志威強調協調關鍵

延賽「假日變平日」象迷氣噗噗　兄弟領隊劉志威強調協調關鍵

大谷翔平超暖一幕！跑向朗希「拍拍頭」鼓勵　球迷：溫柔的哥哥

大谷翔平超暖一幕！跑向朗希「拍拍頭」鼓勵　球迷：溫柔的哥哥

國聯銀棒獎決選名單出爐　大谷翔平挑戰歷史

國聯銀棒獎決選名單出爐　大谷翔平挑戰歷史

他的偉大仍被低估！　道奇總裁弗里德曼盛讚大谷翔平

他的偉大仍被低估！　道奇總裁弗里德曼盛讚大谷翔平

藍鳥「全壘打夾克」繡上台灣！背後藏王建民足跡

藍鳥「全壘打夾克」繡上台灣！背後藏王建民足跡

陳晨威美技沒收江坤宇飛球　左外野象迷鼓掌讓他驚呆：欸？哪裡怪怪的

陳晨威美技沒收江坤宇飛球　左外野象迷鼓掌讓他驚呆：欸？哪裡怪怪的

【差幾秒就遭殃...】台中中央市場意外！整排鷹架遭吹垮壓6車

熱門新聞

溫班亞瑪超狂反手灌籃！開幕戰轟40分15籃板0失誤　NBA史上第1人

大谷翔平帥氣登機前往多倫多　球迷：這麼豪華的陣容不可能輸！

大谷翔平把MVP改成「團隊努力」　羅伯斯感動：展現他有多了不起

兄弟、桃猿今晚緊急開會！台灣大賽G4改至周日、後續賽程全面順延　

延賽「假日變平日」象迷氣噗噗　兄弟領隊劉志威強調協調關鍵

大谷翔平超暖一幕！跑向朗希「拍拍頭」鼓勵　球迷：溫柔的哥哥

讀者回應

﻿

熱門新聞

1溫班亞瑪開幕戰40分15籃板創歷史

2大谷帥氣登機　球迷：不可能輸！

3大谷把MVP改成「團隊努力」感動眾人

4台灣大賽後續賽程全面順延

5兄弟領隊劉志威強調延賽協調關鍵

最新新聞

1羅伯斯狂讚大谷翔平「地表最強」

2NBA轉播權悄更迭　何昱奇籲籲運動部整合

3藍鳥斯普林格談口吃、勇氣與影響力

42026世界俱樂部龍舟錦標賽在台舉辦

5運動部推動「協會選舉制」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

兄弟團隊會議後以挑戰者姿態迎戰　平野惠一：我們知道如何站起來

詹子賢關鍵開轟帶來勇氣　平野惠一：相信他在天國的爸爸會很開心

【這互動太鬧】球隊火力中斷邊荷律「怒咬隊友」下秒還被咬回來XD

【重量級10號隊友】波賽樂現身外野應援！被球迷熱情感染一起舞動

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【188cm帥檢太搶眼】拘提坤達全場歪樓！網笑：想被羈押了

【超狼狽！】汐科上班族風雨中硬撐傘濕成落湯雞QQ

【差幾秒就遭殃...】台中中央市場意外！整排鷹架遭吹垮壓6車

Energy全員沒當兵？　TORO澄清：我有服替代役

【不到半年被養成豬】萌貓剛到家立刻收獲阿嬤心XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366