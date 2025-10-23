2026世界俱樂部龍舟錦標賽在台舉辦　運動部見證簽約儀式

▲在運動部次長鄭世忠見證下，國際龍舟聯合會與花蓮縣政府辦理明年CCWC簽約儀式。（圖／運動部提供）

記者游郁香／綜合報導

「2026世界俱樂部龍舟錦標賽(Club Crew World Championships, CCWC)」將於明年9月在花蓮縣鯉魚潭舉辦，今（23）日在運動部鄭世忠政務次長的見證下，由主辦城市花蓮縣徐榛蔚縣長與國際龍舟聯合會(International Dragon Boat Federation, IDBF)主席 Mr. Claudio Schermi進行簽約儀式，並宣告賽事籌辦工作正式啟動。

運動部次長鄭世忠代表部長李洋歡迎遠道來臺的外賓，並表示「臺灣非常重視全民運動的推展，更支持各縣市政府與單項協會合作爭取各項國際級運動賽事在臺舉辦，是賴清德總統重要的體育政見之一，不僅展現臺灣是國際體育運動的一分子，同時也讓各國的運動選手能感受臺灣舉辦國際體育賽事的軟、硬體實力，以及獨特的自然與文化魅力。」

鄭世忠致詞指出，行政院長卓榮泰在擴大內需特別預算納入了臺灣品牌國際運動賽事項目，增編8億元鼓勵縣市政府與單項協會合作在臺灣舉辦的國際賽事中，結合觀光、科技、學術、市集、社群影音媒體、文化、環境、農業、外交進行跨域加值。透過全民運動與國際賽事的推動，以及跨部會合作，明年將是臺灣運動產業升級的重要時刻。

▲花蓮縣2026世界俱樂部龍舟錦標賽執委會正式揭牌。（圖／運動部提供）

CCWC為國際龍舟聯合會授權之正式賽事，每兩年舉辦一次，花蓮縣政府於112年8月正式取得舉辦權，預計將有超過30個國家、6,000名以上的選手來臺參與，讓各國選手感受臺灣文化與運動能量，一起體驗花蓮之美。

國際龍舟聯合會主席率領該會秘書長、行銷媒體主席及競賽技術代理主席等，於10月22日至26日來臺參與簽約及揭牌儀式，並進行場勘，相關參訪行程亦包括訪視明（24）日登場的「2025年花蓮太平洋國際龍舟節」，也是明年CCWC的測試賽，鄭世忠次長亦將出席24日的花蓮太平洋國際龍舟節開幕暨歡迎晚會。

運動部表示「提升國際賽會能量、強化臺灣品牌形象」是運動部六大政策方向之一，就是希望透過在臺舉辦國際賽事，展現臺灣獨特的文化魅力及軟體硬體實力，並強化臺灣的國際影響力。感謝花蓮縣政府在爭辦國際賽會不遺餘力，除了CCWC，花蓮縣明年也獲得了「2026國際少年運動會(ICG)」主辦權，運動部未來也會持續跟地方政府攜手合作，投入更多資源讓臺灣的品牌國際賽事發光發熱，擴大參與及消費，並同步帶動地方及運動產業發展。