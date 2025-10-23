運動雲

>

2026世界俱樂部龍舟錦標賽在台舉辦　運動部見證簽約儀式

▲▼在運動部鄭世忠次長見證下，國際龍舟聯合會與花蓮縣政府辦理明年CCWC簽約儀式；蓮縣2026世界俱樂部龍舟錦標賽執委會正式揭牌。（圖／運動部提供）

▲在運動部次長鄭世忠見證下，國際龍舟聯合會與花蓮縣政府辦理明年CCWC簽約儀式。（圖／運動部提供）

記者游郁香／綜合報導

「2026世界俱樂部龍舟錦標賽(Club Crew World Championships, CCWC)」將於明年9月在花蓮縣鯉魚潭舉辦，今（23）日在運動部鄭世忠政務次長的見證下，由主辦城市花蓮縣徐榛蔚縣長與國際龍舟聯合會(International Dragon Boat Federation, IDBF)主席 Mr. Claudio Schermi進行簽約儀式，並宣告賽事籌辦工作正式啟動。

運動部次長鄭世忠代表部長李洋歡迎遠道來臺的外賓，並表示「臺灣非常重視全民運動的推展，更支持各縣市政府與單項協會合作爭取各項國際級運動賽事在臺舉辦，是賴清德總統重要的體育政見之一，不僅展現臺灣是國際體育運動的一分子，同時也讓各國的運動選手能感受臺灣舉辦國際體育賽事的軟、硬體實力，以及獨特的自然與文化魅力。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭世忠致詞指出，行政院長卓榮泰在擴大內需特別預算納入了臺灣品牌國際運動賽事項目，增編8億元鼓勵縣市政府與單項協會合作在臺灣舉辦的國際賽事中，結合觀光、科技、學術、市集、社群影音媒體、文化、環境、農業、外交進行跨域加值。透過全民運動與國際賽事的推動，以及跨部會合作，明年將是臺灣運動產業升級的重要時刻。

▲▼在運動部鄭世忠次長見證下，國際龍舟聯合會與花蓮縣政府辦理明年CCWC簽約儀式；蓮縣2026世界俱樂部龍舟錦標賽執委會正式揭牌。（圖／運動部提供）

▲花蓮縣2026世界俱樂部龍舟錦標賽執委會正式揭牌。（圖／運動部提供）

CCWC為國際龍舟聯合會授權之正式賽事，每兩年舉辦一次，花蓮縣政府於112年8月正式取得舉辦權，預計將有超過30個國家、6,000名以上的選手來臺參與，讓各國選手感受臺灣文化與運動能量，一起體驗花蓮之美。

國際龍舟聯合會主席率領該會秘書長、行銷媒體主席及競賽技術代理主席等，於10月22日至26日來臺參與簽約及揭牌儀式，並進行場勘，相關參訪行程亦包括訪視明（24）日登場的「2025年花蓮太平洋國際龍舟節」，也是明年CCWC的測試賽，鄭世忠次長亦將出席24日的花蓮太平洋國際龍舟節開幕暨歡迎晚會。

運動部表示「提升國際賽會能量、強化臺灣品牌形象」是運動部六大政策方向之一，就是希望透過在臺舉辦國際賽事，展現臺灣獨特的文化魅力及軟體硬體實力，並強化臺灣的國際影響力。感謝花蓮縣政府在爭辦國際賽會不遺餘力，除了CCWC，花蓮縣明年也獲得了「2026國際少年運動會(ICG)」主辦權，運動部未來也會持續跟地方政府攜手合作，投入更多資源讓臺灣的品牌國際賽事發光發熱，擴大參與及消費，並同步帶動地方及運動產業發展。

關鍵字： 運動部2026世界俱樂部龍舟錦標賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

溫班亞瑪超狂反手灌籃！開幕戰轟40分15籃板0失誤　NBA史上第1人

溫班亞瑪超狂反手灌籃！開幕戰轟40分15籃板0失誤　NBA史上第1人

大谷翔平帥氣登機前往多倫多　球迷：這麼豪華的陣容不可能輸！

大谷翔平帥氣登機前往多倫多　球迷：這麼豪華的陣容不可能輸！

大谷翔平把MVP改成「團隊努力」　羅伯斯感動：展現他有多了不起

大谷翔平把MVP改成「團隊努力」　羅伯斯感動：展現他有多了不起

兄弟、桃猿今晚緊急開會！台灣大賽G4改至周日、後續賽程全面順延　

兄弟、桃猿今晚緊急開會！台灣大賽G4改至周日、後續賽程全面順延　

延賽「假日變平日」象迷氣噗噗　兄弟領隊劉志威強調協調關鍵

延賽「假日變平日」象迷氣噗噗　兄弟領隊劉志威強調協調關鍵

大谷翔平超暖一幕！跑向朗希「拍拍頭」鼓勵　球迷：溫柔的哥哥

大谷翔平超暖一幕！跑向朗希「拍拍頭」鼓勵　球迷：溫柔的哥哥

國聯銀棒獎決選名單出爐　大谷翔平挑戰歷史

國聯銀棒獎決選名單出爐　大谷翔平挑戰歷史

他的偉大仍被低估！　道奇總裁弗里德曼盛讚大谷翔平

他的偉大仍被低估！　道奇總裁弗里德曼盛讚大谷翔平

藍鳥「全壘打夾克」繡上台灣！背後藏王建民足跡

藍鳥「全壘打夾克」繡上台灣！背後藏王建民足跡

陳晨威美技沒收江坤宇飛球　左外野象迷鼓掌讓他驚呆：欸？哪裡怪怪的

陳晨威美技沒收江坤宇飛球　左外野象迷鼓掌讓他驚呆：欸？哪裡怪怪的

【超狼狽！】汐科上班族風雨中硬撐傘濕成落湯雞QQ

熱門新聞

溫班亞瑪超狂反手灌籃！開幕戰轟40分15籃板0失誤　NBA史上第1人

大谷翔平帥氣登機前往多倫多　球迷：這麼豪華的陣容不可能輸！

大谷翔平把MVP改成「團隊努力」　羅伯斯感動：展現他有多了不起

兄弟、桃猿今晚緊急開會！台灣大賽G4改至周日、後續賽程全面順延　

延賽「假日變平日」象迷氣噗噗　兄弟領隊劉志威強調協調關鍵

大谷翔平超暖一幕！跑向朗希「拍拍頭」鼓勵　球迷：溫柔的哥哥

讀者回應

﻿

熱門新聞

1溫班亞瑪開幕戰40分15籃板創歷史

2大谷帥氣登機　球迷：不可能輸！

3大谷把MVP改成「團隊努力」感動眾人

4台灣大賽後續賽程全面順延

5兄弟領隊劉志威強調延賽協調關鍵

最新新聞

1羅伯斯狂讚大谷翔平「地表最強」

2NBA轉播權悄更迭　何昱奇籲籲運動部整合

3藍鳥斯普林格談口吃、勇氣與影響力

42026世界俱樂部龍舟錦標賽在台舉辦

5運動部推動「協會選舉制」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

兄弟團隊會議後以挑戰者姿態迎戰　平野惠一：我們知道如何站起來

詹子賢關鍵開轟帶來勇氣　平野惠一：相信他在天國的爸爸會很開心

【這互動太鬧】球隊火力中斷邊荷律「怒咬隊友」下秒還被咬回來XD

【重量級10號隊友】波賽樂現身外野應援！被球迷熱情感染一起舞動

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【188cm帥檢太搶眼】拘提坤達全場歪樓！網笑：想被羈押了

【超狼狽！】汐科上班族風雨中硬撐傘濕成落湯雞QQ

【差幾秒就遭殃...】台中中央市場意外！整排鷹架遭吹垮壓6車

Energy全員沒當兵？　TORO澄清：我有服替代役

【不到半年被養成豬】萌貓剛到家立刻收獲阿嬤心XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366