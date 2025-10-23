道奇力拚6年第3冠　貝茲：大谷、山本加入意味必須現在就贏

▲貝茲坦言「我們打球的目的就是為了冠軍」，展現強烈企圖心。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在世界大賽開打前，洛杉磯道奇外野手貝茲（Mookie Betts）接受專訪，談到球隊現況與自己的傳承，語氣沉穩卻充滿信念。身為球隊核心之一，他正率領道奇朝6年第3座世界大賽冠軍邁進，目標是重現洋基隊之後、時隔25年的「二連霸」。

貝茲坦言，「我們打球的目的就是為了贏得世界大賽冠軍。如果能在6年內拿下3次冠軍，那將是極其特別的成就。」外界常以「王朝（dynasty）」形容這支豪門，但他並不特別在意稱號，「我不知道『王朝』怎麼定義。不過，能年年打進季後賽、保持爭冠實力，這本身就已經很特別，我只想享受這一刻。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到球隊在系列賽前獲得6天休息，他以老將姿態分析，「節奏和手感確實會受點影響，但比賽感覺只能透過實戰找回。去年我們休息後確實掙扎，但沒有神奇解方。現在全隊專注、準備好了，要做的就是在最好的時機打出最好的棒球。」

▲貝茲稱道奇全隊狀態極佳，已準備迎接世界大賽挑戰。（圖／達志影像／美聯社）

這將是貝茲生涯第4度登上世界大賽舞台，他回顧心境轉變，「第一次打進世界大賽時，只覺得開心，如今我更明白贏球需要什麼。」他強調球隊的經驗是最大優勢，「每個人都能在困難時刻保持冷靜。」

他也說，隨著大谷翔平與山本由伸加盟，道奇戰力再升級，「球團已經明確表明目標——我們必須『現在』就贏。只有每天不斷累積，才能達到那個目標。」

談到近來火力穩定的打線，他說，「不論有沒有打出安打，最重要的是打出屬於我們的棒球。無論比分是3比1還是10比9，只要能贏就行。」貝茲的話語沉著而有力，展現了一名頂尖球星的「勝者哲學」。