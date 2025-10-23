溫班亞瑪超狂反手灌籃！開幕戰轟40分15籃板0失誤　NBA史上第1人

記者游郁香／綜合報導

馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）強勢回歸！他上季因血栓無奈報銷，今（23）日在新賽季開幕戰對獨行俠，猛轟40分、15籃板、3阻攻，且整場0失誤，率隊以125比92大勝，刷新多項聯盟與隊史紀錄，力壓迎來NBA生涯首秀的超級狀元弗拉格（Cooper Flagg），對方拿下10分、10籃板。

這位身高224公分的天才長人，上半場就火力全開，狂拿21分、8籃板，幾乎一人主宰比賽節奏。正式復出後的首戰，他像是在替錯過的時間討回代價，用一場「灌籃派對」宣告——他回來了，還比以前更強。他次節最後2分49秒左右，先以假動作騙過對手，運一步後直接來了一記反手灌籃，讓所有人看傻。

Wemby pump fake, one dribble into a reverse slam LOL yeah this guy is definitely averaging like 38 ppg in his prime pic.twitter.com/wfwWfTQ21b [廣告]請繼續往下閱讀... October 23, 2025

最終溫班亞瑪以21投15中、高達71.4%的投籃命中率，僅上陣30分鐘就繳出40分、15籃板的壓倒性表現，正負值達+31。根據統計，自NBA在1977–78賽季開始記錄失誤以來，「斑馬」是史上首位單場拿下40分、15籃板、0失誤且命中率逾7成的球員。

▲溫班亞馬克服血栓，例行賽復出首戰轟40分、15籃板，帶領馬刺痛宰獨行俠。（圖／達志影像／美聯社，下同）

「我們現在都活在溫班亞瑪的世界裡！」美國媒體《ClutchPoints》直言，他的驚天首戰表現震撼全聯盟。另一個數據網站《StatMuse》則指出，單場40分是馬刺隊史開幕戰球員最高得分紀錄。《ESPN》資深記者麥克馬洪（Tim MacMahon）大讚，「他在僅僅30分鐘內轟下40分、15籃板、3阻攻，還至少有10幾次讓全場觀眾驚呼連連的表現，絕對的怪物。」

回顧他復出前的心境，溫班亞瑪在季前熱身賽結束後曾坦言，「我們還沒真正體驗過那種高強度、攸關勝負的比賽，但能再次踏上球場的感覺真的太棒了。」上季因血栓提前報銷的他，休養期間每天努力復健、訓練，如今終於把成果化為球場上的統治力。

達拉斯成為第一個見證溫班亞瑪「第3年潛力爆發」的球隊，他與卡索（Stephon Castle）、瓦塞爾（Devin Vassell）、福克斯（De’Aaron Fox）攜手出擊，馬刺展現出比過去3季更成熟、更有默契的面貌，終場以125比92狂勝33分，打破黑衫軍連3年開幕戰輸球的魔咒。