楓葉與暴龍聯手調整賽程！讓路藍鳥世界大賽　多倫多迎接最熱體育週

▲楓葉與暴龍聯手調整賽程！讓路藍鳥世界大賽　多倫多迎接最熱體育週。（圖／路透）

▲楓葉與暴龍聯手調整賽程！讓路藍鳥世界大賽　多倫多迎接最熱體育週。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

多倫多本週末與下週將迎來前所未有的體育盛況：楓葉隊、暴龍隊與藍鳥隊3支大聯盟與職業球隊同時征戰主場；為了避免比賽時間重疊，楓葉與暴龍宣布調整多場比賽時間，全力讓球迷能同時見證藍鳥角逐世界大賽的歷史時刻。

楓葉體育與娛樂公司（MLSE）總裁暨執行長佩利（Keith Pelley）表示，這項調整展現了多倫多體育界的團結與對球迷的尊重。

「多倫多的體育迷無疑是全世界最有熱情的球迷之一，我們很自豪能讓這座城市的各支球隊攜手合作，給球迷一個共同見證我們城市與國家歷史重要時刻的機會，」佩利說。

位於多倫多市中心的羅傑斯中心將於本週六與週日舉辦世界大賽第1與第2戰；這個7戰4勝制系列賽的每場比賽都排定於當地時間晚上8點開打，預料屆時將吸引全國矚目。

為了配合藍鳥賽事，暴龍將週六主場迎戰密爾瓦基公鹿的開幕戰時間從晚上7點30分提前至6點30分；楓葉週日對上水牛城軍刀的比賽則從晚上7點提前至5點。

調整不僅止於週末，楓葉隊已宣布將下週三（對卡加利火焰）的比賽提前至下午6點開打；暴龍也將於10月30日主場迎戰休士頓火箭，開賽時間同樣提前至下午6點30分，這些變動正好與世界大賽第3至第5戰（週二至週四）時間錯開，讓球迷能無縫轉換焦點，全面支持多倫多球隊。

佩利指出，這一系列調整背後涉及大量協調與溝通：「這些比賽時間的調整相當複雜，涉及許多利害關係人的合作，包括楓葉隊、暴龍隊與他們的對手球隊，以及聯盟、教練、球員與轉播單位，」他說。

「我們對他們的協助深表感謝，因為我們正在努力讓多倫多的球迷能共同支持藍鳥隊，度過一個特別的時刻。」

除了時間調整外，MLSE更進一步宣布，楓葉與暴龍隊在比賽結束後，將於豐業銀行體育館的大型螢幕上播放藍鳥隊的世界大賽賽事，讓現場觀眾能立即投入棒球盛宴，延續城市的熱度與榮耀。

關鍵字： 多倫多藍鳥MLB多倫多暴龍多倫多楓葉

