▲再創紀錄！ 林智勝引退賽實戰用品公益競標總額破118萬。（圖／味全龍提供，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

味全龍「大師兄」林智勝的引退賽實戰用品公益拍賣於10月21日（二）中午圓滿落幕，其中「9/6引退賽實戰球衣」以51萬1千元成交，創下中華職棒球員實戰用品史上最高競標金額紀錄！本次競標拍賣8件引退賽實戰用品，總金額突破118萬元，不但寫下歷史新頁，球迷更充分展現對林智勝及公益計畫的支持。

味全龍林智勝表示：｢看到引退賽的實戰用品能夠在公益拍賣中獲得這麼熱烈的迴響，我心中除了感動，更多的是感恩，那不只是對我的肯定，更是對棒球、對偏鄉孩童的一份愛；這些年來，能穿上味全龍的球衣引退，為球隊、為球迷奮戰，是我一生的榮耀，如今能把這份力量延續到公益，讓更多人因棒球而受益，是最完美的結尾，謝謝球迷用行動支持我。｣

這次公益競標不僅為大師兄輝煌的職棒生涯再添一筆傳奇紀錄，更將大師兄的精神化為實際行動力，這是屬於林智勝、也屬於所有參與球迷共同創造的里程碑。

所有競標收益扣除平台手續費後，將全數捐助頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫，其中50%指定捐款給花蓮縣光復國中棒球隊，挹注光復國中及基層棒球隊的訓練資源，幫助孩子們安心勇敢追夢。