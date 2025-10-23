恩比德新賽季首秀僅得4分　七六人球迷不捨：該考慮退休

▲恩比德新賽季首秀僅得4分。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

七六人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）本季開幕戰表現低迷，面對波士頓塞爾提克客場一役僅攻下4分，狀態明顯不在巔峰，球迷對此感到不捨，勸他應考慮「退休」。

長期以來，傷勢一直是恩比德生涯的最大阻礙，他健康時是聯盟最具統治力的中鋒之一，但頻繁的傷病也讓他的榮耀履歷留下遺憾。

新賽季開幕戰中，七六人作客波士頓，恩比德的表現遠不如以往，他先發出賽，但全場9投僅1中，只得到4分，並受到上場時間限制，全場僅打20分鐘：反觀替補出場的沃克（Jabari Walker）上場時間接近，4次出手拿下6分。

Joel Embiid in 2025 ????



Those knees are absolutely COOKED ????pic.twitter.com/SXgMGEbx9d — LakeShowYo (@LakeShowYo) October 23, 2025

雖然七六人最終成功奪勝，但由於恩比德狀態不佳，球迷紛紛在社群上表達看法，有球迷留言表示：「納斯（Nick Nurse）讓他坐板凳收尾真的有膽，結果證明這是贏球關鍵，他明顯還沒恢復健康。」

另一位球迷則說：「他動作太慢，幾乎沒有拚勁，說真的，七六人少了他打得更好，而我本身其實是他的鐵粉。」 也有人指出：「他現在根本不應該上場，我尊重他想試著幫球隊，但這樣反而害到自己和球隊。」

另一則留言寫道：「真的讓人難過，就算是黑粉也會同情他。」還有球迷語重心長地說：「恩比德該考慮退休，趁還來得及保護自己的身體。」

恩比德表現不佳，七六人仍以117比116驚險擊敗塞爾提克，但主要功臣是後場雙星馬克西（Tyrese Maxey）與新秀艾奇康（VJ Edgecombe），2人分別攻下40分與34分。