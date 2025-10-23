尼克3主將猛轟66分退騎士　新主帥布朗首戰迎來開門紅

▲騎士米歇爾；尼克阿努諾比。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

紐約尼克今（23）日在主場迎接新球季開幕戰，靠著阿努諾比（OG Anunoby）與布朗森（Jalen Brunson）聯手發威，以119比111擊退克里夫蘭騎士，送給新任總教練布朗（Mike Brown）執教首勝。

阿努諾比此役砍下24分、抓下14籃板，布朗森攻下23分，唐斯（Karl-Anthony Towns）也貢獻19分、11籃板。

尼克在上半場一度取得17分領先，不過第3節騎士一哥米歇爾（Donovan Mitchell）率隊反撲，成功超前；尼克在第4節開局打出14比0攻勢，重新掌控戰局，最終笑納勝利。

米歇爾全場拿下31分，其中第3節獨得21分，率領騎士展現韌性，不過球隊最終仍功虧一簣，莫布里（Evan Mobley）攻下22分、8籃板、3抄截。

這場比賽是布朗接掌尼克兵符後的首戰，就成功奪下開門紅，球隊上季闖進睽違23年的東區冠軍賽，但遺憾空手而回，球團選擇解雇席波杜（Tom Thibodeau），轉而寄望布朗帶領球隊朝總冠軍邁進。

尼克目前仍有因左腳踝傷勢管理的中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）、下背痙攣的哈特（Josh Hart）未能出賽。

騎士方面則少了全明星後衛賈蘭德（Darius Garland）與射手斯特魯斯（Max Strus），2人皆在休賽季接受腳部手術；主力前鋒杭特（De’Andre Hunter）也因右膝挫傷持續缺陣。