大谷翔平3轟＋10K封神之戰創收視奇蹟　日本1026萬人收看

▲大谷翔平國聯冠軍戰G4上演「3轟＋10K」神蹟，全日本破千萬人收看。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

「二刀流巨星」大谷翔平再度締造歷史！他在國聯冠軍系列賽第4戰上演「3轟＋10K」的神級表現，不僅率領洛杉磯道奇橫掃釀酒人晉級世界大賽，也讓全日本陷入瘋狂。根據美國職棒大聯盟公布的最新數據，這場比賽在日本吸引高達1026萬人收看，成為日本收視史上第2高的聯盟冠軍戰紀錄。

大谷翔平在國聯冠軍戰G4以「第一棒、投手兼指定打擊」身分登板，首局便連飆3K震撼開場，隨後又在打擊端狂掃三發全壘打，包括首局首打席開轟、第4局轟出右外野場外砲、第7局再炸中外野左側，全場無死角火力展現。最終他主投6局無失分、送出10次三振，完美演繹「異次元二刀流」，由佐佐木朗希收尾守成，道奇連兩年挺進世界大賽。

根據大聯盟官方統計，整個國聯冠軍系列賽在日本的平均觀眾人數達734萬，創史上新高，比去年的583萬增加26%。而這場「大谷神蹟」之戰單場收視高達1026萬，超越多數美國季後賽賽事。

▲世界大賽將由大谷領軍的道奇出戰藍鳥，全球矚目火花即將引爆。（圖／達志影像／美聯社）

《洛杉磯時報》記者夏伊金（Bill Shaikin）指出，去年道奇對洋基的世界大賽平均收視約1580萬；今年藍鳥對水手的美聯冠軍戰，在美國與加拿大合計平均1500萬人收看。他驚嘆，「大谷那場3轟10K的比賽，光是日本就有1030萬人收看。要知道，美國人口可是日本的3倍啊！」

同時，美聯冠軍戰G7由多倫多藍鳥擊敗西雅圖水手晉級，該戰在美國與加拿大合計收視高達1503萬人，其中FOX體系串流平台共吸引903萬觀眾，加拿大Sportsnet更締造該台藍鳥轉播史上最高收視——平均600萬人。

如今，道奇與藍鳥陣中皆有來自美國、日本、多明尼加、委內瑞拉、古巴、墨西哥、韓國與波多黎各等多國球星，加上大谷與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的夢幻對決，讓這場世界大賽尚未開打就已吸引全球矚目。