大谷翔平帥氣登機前往多倫多　球迷：這麼豪華的陣容不可能輸！

▲▼洛杉磯道奇啟程飛往多倫多備戰世界大賽，大谷翔平帥氣登機，貝茲背著吉他箱。（圖／翻攝自X／Los Angeles Dodgers）

▲洛杉磯道奇啟程飛往多倫多備戰世界大賽，大谷翔平帥氣登機。（圖／翻攝自X／Los Angeles Dodgers）

記者游郁香／綜合報導

決戰時刻即將來臨！衛冕軍洛杉磯道奇隊為迎接25日開打的世界大賽，今（23）日正式啟程飛往多倫多，準備迎戰睽違32年重返世界大賽舞台的藍鳥。球團在官方Instagram公開登機畫面，大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希領銜的「日籍3本柱」成為焦點，貼文下湧入來自各國的球迷應援。

道奇全隊身著統一的黑色運動外套現身登機門，大谷翔平以一身白T配黑褲的簡約造型亮相，脖子上掛著耳機、手中拿著米色外套，反戴球帽的帥氣模樣散發自信氣場。山本由伸則配戴他曾在社群分享、由「二刀流前輩」大谷贈送的愛用耳機；佐佐木朗希登機時露出燦爛笑容，身後一片藍天，畫面充滿朝氣。

▲▼洛杉磯道奇啟程飛往多倫多備戰世界大賽，山本由伸、佐佐木朗希。（圖／翻攝自IG／dodgers）

▲▼洛杉磯道奇啟程飛往多倫多，上為山本由伸、下為佐佐木朗希。（圖／翻攝自IG／dodgers）

▲▼洛杉磯道奇啟程飛往多倫多備戰世界大賽，山本由伸、佐佐木朗希。（圖／翻攝自IG／dodgers）

除了日籍3本柱，傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）、弗里曼（Freddie Freeman）、貝茲（Mookie Betts）、史奈爾（Blake Snell）與赫南德茲（Teoscar Hernández）等主力也都面帶笑容、氣氛悠閒，展現備戰前的放鬆狀態，貝茲甚至背著吉他箱登機。

道奇貼文上寫著「Next destination：World Series（下一站，世界大賽）」並附上多張登機照。全球球迷湧入留言區，以多國語言洗版：「SHOWTIME！」、「這麼豪華的陣容不可能輸！」、「山本與史奈爾，我們相信你們！」、「朗希太帥了！」、「連贏兩場帶著氣勢回洛杉磯！」道奇此行不僅是冠軍衛冕之旅，也是一場全球矚目的明星軍團出征。

▲▼洛杉磯道奇啟程飛往多倫多備戰世界大賽，大谷翔平帥氣登機，貝茲背著吉他箱。（圖／翻攝自X／Los Angeles Dodgers）

▲貝茲背著吉他箱。（圖／翻攝自X／Los Angeles Dodgers）

關鍵字： MLB大谷翔平洛杉磯道奇多倫多藍鳥山本由伸佐佐木朗希世界大賽

