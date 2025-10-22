江坤宇心疼詹子賢：他就像我哥哥　希望詹爸爸有看到那一轟

▲江坤宇 。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟外野手詹子賢銜哀奮戰，在台灣大賽第3戰，用一發關鍵全壘打幫助球隊奪勝，成為致勝功臣。對此，隊友江坤宇受訪時語氣滿是感動，「他像我哥哥一樣，我們大家都很心疼他，也真的很替他開心。」

江坤宇說：「子賢回來的時候，我們都有給他一個擁抱，大家真的就像一家人。所以昨天他打出那一轟，我真的很開心，其實也滿心疼的，希望他爸爸有看到。」

台灣大賽至今，江坤宇尚未敲出首安，不過他強調，對他而言最重要的是球隊的勝利，「自己狀況還好，不會到不好，有些球打得不錯，但對方守得很好。團隊贏球比較重要，個人成績還好，希望球隊贏就好。」

他也談到守備在系列賽扮演重要因子，「其實一直以來守備都是很重要的，比方說自己打得不錯，但如果對方守得好，也沒辦法。守備對勝負來說一直都是關鍵。」

今日第4戰因雨延賽，是否會影響球隊手感？江坤宇並不擔心，「我覺得不會，大家一直以來準備都滿充實的。昨天贏下第一場，不管士氣或團隊氛圍都很好。」

他表示，自己則會持續維持平常的調整節奏，「保持每天有比賽的感覺，身體該做什麼就做什麼，照著自己的步調走。」

▲詹子賢 。（圖／記者黃克翔攝）