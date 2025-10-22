古久保建二「偷笑」畫面爆紅！還原真相：看到平野也在笑…

▲ 古久保健二 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

台灣大賽第三戰「沒有畫面」引發熱議，轉播重播時鏡頭意外捕捉到樂天桃猿總教練古久保建二「偷笑」瞬間，引發網友瘋傳。對此，古久保笑說，那一刻只是「剛好看到平野也在偷笑」，才不小心露出表情。

台灣大賽第三戰9局上出現「沒有畫面」爭議判決，裁判因轉播畫面無法確認落點，最終維持界外原判。當下重播時，轉播畫面掃到樂天桃猿總教練古久保建二露出微笑，登網上熱搜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

古久保今受訪還原情況，「那個時候重播，一直沒拍到球的落點，就想應該是維持原判，剛好稍微看一下三壘休息室，和平野對到眼，結果他也是有在偷笑，所以我就不經意笑出來。」

他隨後不好意思捂嘴笑說，「我之後會朝下面笑。」

話鋒一轉，古久保認為，這部分仍需持續改善，「剛好這次發生在大巨蛋，但其實我們桃園球場也可能發生這種狀況，因為兩邊觀眾席界外區域都有死角。這種狀況在任何球場都有可能發生，使用球場的部分還是要盡量改善。」

至於是否考慮增加攝影機數量，古久保表示，可參考國外做法，「不一定是日本，美國、韓國都可以當作參考，評估是否能執行，甚至是鏡頭架設的位置，都能再討論。」