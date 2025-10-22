3位裁判都沒有看到！杜蘭特加盟火箭首戰「躲過致命失誤」

KEVIN DURANT JUST CALLED A TIMEOUT WITH NONE LEFT… WHAT THE HELL??? pic.twitter.com/1SAVbRyCIS — SM Highlights (@SMHighlights1) October 22, 2025

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

休士頓火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）在加盟首戰就差點釀成致命失誤，卻因3名裁判都「沒看到」而躲過一劫，引發球迷熱烈討論。

本場比賽火箭與雷霆2度激戰延長賽，在首個延長賽尾聲，火箭在剩下2秒時並未擁有暫停，但杜蘭特卻在持球情況下比出暫停手勢。

按規則這將導致技術犯規，讓雷霆獲得罰球機會，當時若裁判吹哨，雷霆將獲得超前分罰球機會，然而3位執法裁判因未看到杜蘭特的手勢，最終未判定違例，火箭也因此逃過一劫。

根據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）的報導，主審札巴（Zach Zarba）在賽後證實這項漏判，「3位裁判都沒有看到杜蘭特示意暫停。」

然而球迷們對這次漏判怒火中燒，「哈哈，當然他們會這麼說，我們難道能期待他們承認自己看到KD要暫停卻假裝沒看見，只為了避免吹技術犯規嗎？」

「札巴和整個裁判團隊應該被調查，今年不該再被指派執法任何比賽，這是我看過最糟的裁判表現之一。」「札巴非常清楚情況，故意不給暫停，等於救了杜蘭特。」

▲杜蘭特。（圖／路透）