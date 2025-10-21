運動雲

兄弟團隊會議後以挑戰者姿態迎戰　平野惠一：我們知道如何站起來

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟在台灣大賽G3成功止敗，以勝利化解2連敗壓力，阻擋樂天桃猿聽牌氣勢。總教練平野惠一透露，球隊在賽前召開會議，全隊凝聚共識，以挑戰者姿態迎戰對手，「我們也以挑戰者姿態去比賽。」他說，從球員的眼神與氣勢中，明顯感受到不同以往的鬥志。

▲▼ 台灣大賽G3桃猿對兄弟-中信兄弟。（圖／記者黃克翔攝）

▲中信兄弟。（圖／記者黃克翔攝）

平野惠一提到，雖然樂天桃猿以主場之姿迎來G3，看似佔優勢，但壓力同樣存在，「他們也有壓力，而我們雖然二連敗，但昨天我就告訴選手，我們必須改變心態，用挑戰者的身份去面對這場比賽。」他表示，從G3開賽前就能感受到球員士氣提升，「今天選手們的眼神、氣勢和鬥志都完全不一樣。」

平野惠一表示，上一場林立在首局就轟出全壘打，帶動了樂天全隊氣勢，他相信那支全壘打給對方帶來很大的勇氣與信心。兄弟方面雖然曾遭遇連敗，但他強調球隊知道該如何重新站起來，「我們雖然跌倒了，但知道怎麼再站起來。」他認為這場比賽中詹子賢的全壘打，也幫助球隊成功扳回一城。

談到王政順的表現，平野惠一指出，球隊一直強調以「團隊力量」取勝，不論誰上場都能展現戰力，「阿順今天的表現已經超出預期，真的非常感謝他。」他並補充，即使最後一次打擊被三振，也無損他對王政順的肯定，「那球是紅中的直球，其實很多強打者都說那是最難打的球，可以看出阿順是一個好打者。」

此外，平野也特別向進場觀眾表達感謝。由於G3在雨勢不斷的情況下開打，仍湧入大批球迷入場，他感性地說：「天氣這麼不好、這麼不方便，還有這麼多球迷願意進場，不管是中信兄弟的球迷還是樂天球迷，這不是理所當然的事，我真的非常感謝所有來支持比賽的球迷。」

他進一步表示，職棒的存在不僅是球員的比賽，更是一種使命，「我們身為職棒選手，就是要努力讓更多人願意來看球。」他感受到這幾年球迷人數逐年增加，尤其台灣大賽觀眾人數可能創新高，「真的很開心，希望未來比賽氣氛能更熱、更有感染力，讓更多人喜歡棒球。」

平野惠一強調，未來仍會持續努力，「希望能把棒球的有趣之處、團隊運動的精彩傳達給更多人。就算多一個人也好，我們都希望有更多球迷一起來支持棒球，為了這個目標，我會盡全力去完成它。」

